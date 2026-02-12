Inicio Sociedad Acceso Sur
Atención

Un micro quedó varado en medio del Acceso Sur y generó un caos vehicular

El incidente vial ocurrió la mano que va hacia al norte del Acceso Sur y se causó cuando el vehículo perdió una rueda

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El micro quedó varado en medio del Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Un micro quedó varado en medio del Acceso Sur al sufrir un desperfecto técnico en la madrugada de este jueves. Si bien no hubo lesionados tras el incidente vial, sí se generó un gran caos vehicular en esa transitada arteria.

Cerca de las 5, el micro de la empresa Expreso Cuyo se encontraba circulando por el Acceso Sur en dirección al norte. Entre los cruces con carril Rodríguez Peña y calle Alsina, al vehículo se le salió la rueda trasera derecha y quedó detenido en la trocha del medio.

El colectivo perdió la rueda trasera en el Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Ni los conductores ni los 24 pasajeros del micro sufrieron lesiones, pero la Policía Vial debió intervenir para ordenar el caos vehicular que generó teniendo en cuenta que esa arteria es uno de los principales ingresos a Ciudad en las primeras horas de la mañana.

El micro había salido el martes pasado desde San Juan en dirección a Chile para realizar un tour de compras y este jueves estaban regresando a la provincia vecina, aunque el viaje quedó trunco en el Acceso Sur.

