Un micro quedó varado en medio del Acceso Sur y generó un caos vehicular

Cerca de las 5, el micro de la empresa Expreso Cuyo se encontraba circulando por el Acceso Sur en dirección al norte. Entre los cruces con carril Rodríguez Peña y calle Alsina, al vehículo se le salió la rueda trasera derecha y quedó detenido en la trocha del medio.

micro acceso sur 2 El colectivo perdió la rueda trasera en el Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Ni los conductores ni los 24 pasajeros del micro sufrieron lesiones, pero la Policía Vial debió intervenir para ordenar el caos vehicular que generó teniendo en cuenta que esa arteria es uno de los principales ingresos a Ciudad en las primeras horas de la mañana.