La máquina no se detuvo: la inesperada tragedia en Ford que cambió la historia para siempre

Williams no tuvo tiempo de gritar; el brazo mecánico le golpeó la cabeza, causándole una muerte instantánea y como si nada hubiera ocurrido. Luego, el robot siguió operando solo durante 30 minutos.

La noticia de que un hombre había sido asesinado por un robot en la planta de Ford recorrió el mundo como un escalofrío eléctrico. Hasta ese momento, los robots eran vistos como herramientas de ciencia ficción o ayudantes, pero esto fue un antes y un después.

Planta Pacheco Ford.jpg Lo ocurrido en Ford marcó un antes y un después en la industria.

El jurado determinó que la falta de medidas de seguridad, como alarmas sonoras o barreras físicas, fue la causa principal del deceso, demandando a la empresa creadora del brazo mecánico y otorgando a la familia una indemnización récord de 10 millones de dólares.

El legado de Robert Williams

Hoy en día, el caso de este trabajador de Ford sigue siendo estudiado en manuales de seguridad industrial. Su sacrificio forzó la implementación de las "jaulas de seguridad", los sensores láser y los botones de parada de emergencia que vemos en las fábricas modernas.

Aunque el avance de la inteligencia artificial y la automatización promete un futuro más eficiente, la memoria de Robert Williams nos recuerda que la relación entre el hombre y el robot siempre debe estar mediada por una seguridad inquebrantable