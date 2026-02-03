Esta dedicación demuestra que Sydney Sweeney es fanática de los autos, y este es su favorito debido a las lecciones mecánicas que obtuvo durante el proceso. La actriz priorizó siempre el trabajo directo sobre la delegación de tareas, utilizando herramientas convencionales para ajustar bisagras y reemplazar ejes. Su cuenta de TikTok funcionó como un registro documental donde millones de personas observaron cómo una estrella de cine lidiaba con la grasa y los componentes metálicos de un todoterreno clásico.

Una colección que combina clásicos americanos y estilo italiano

La lista de vehículos de la intérprete no termina en los modelos de campo. Otro ejemplar destacado es su Ford Mustang de 1965, apodado "Britney", el cual posee un motor 289 HiPo V8. Este coche sirvió de inspiración para una colaboración especial con la marca Ford, resultando en la creación de una edición limitada del Mustang GT 2024. Solo existen dos unidades de este modelo moderno en el mundo; una pertenece a la actriz y la otra se entregó a una ganadora en un concurso orientado a visibilizar el papel femenino en la mecánica.

Además de los potentes motores estadounidenses, la colección incluye piezas de diseño europeo. Destaca un Fiat 500 Jolly de color azul cielo, un coche pequeño y distintivo con asientos de mimbre que alcanza velocidades modestas. Este vehículo la sitúa en un grupo selecto de propietarios históricos, compartiendo gusto con personalidades como Grace Kelly o Lando Norris. Por último, su garaje alberga un Hummer H1 negro mate denominado "Arnold", cerrando un catálogo variado que refuerza su identidad como una verdadera experta en la materia.