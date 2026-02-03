La industria del entretenimiento suele mostrar figuras alejadas de las tareas manuales, pero la actriz Sydney Sweeney rompe ese molde con una afición genuina por la mecánica. Desde su infancia en Spokane, Washington, la joven creció rodeada de herramientas en una familia de especialistas del sector automotor.
Sydney Sweeney es fanática de los autos, y este es su favorito
La reconocida actriz Sydney Sweeney destaca en Hollywood por su pasión técnica, pues restaura personalmente vehículos clásicos de gran valor histórico
Esta base de conocimientos le permitió desarrollar una faceta pública donde el Ford Bronco de 1969 es su favorito dentro de una colección que destaca por la autenticidad de sus componentes. A través de plataformas digitales, ella expuso gran parte de los procesos de restauración que lideró con sus propias manos.
El Ford Bronco de 1969 y la pasión por la restauración
Entre las diversas unidades que pasaron por su garaje, el Ford Bronco de 1969 ocupa un lugar privilegiado. Este vehículo monta un motor V8 de 302 pulgadas cúbicas que genera una potencia de 205 hp. La actriz no se limitó a la conducción, sino que ejecutó mejoras estructurales profundas, como el cambio de la transmisión manual por una automática para facilitar el uso cotidiano. También instaló frenos de disco en las cuatro ruedas y trabajó en el sellado del chasis para combatir el óxido.
Esta dedicación demuestra que Sydney Sweeney es fanática de los autos, y este es su favorito debido a las lecciones mecánicas que obtuvo durante el proceso. La actriz priorizó siempre el trabajo directo sobre la delegación de tareas, utilizando herramientas convencionales para ajustar bisagras y reemplazar ejes. Su cuenta de TikTok funcionó como un registro documental donde millones de personas observaron cómo una estrella de cine lidiaba con la grasa y los componentes metálicos de un todoterreno clásico.
Una colección que combina clásicos americanos y estilo italiano
La lista de vehículos de la intérprete no termina en los modelos de campo. Otro ejemplar destacado es su Ford Mustang de 1965, apodado "Britney", el cual posee un motor 289 HiPo V8. Este coche sirvió de inspiración para una colaboración especial con la marca Ford, resultando en la creación de una edición limitada del Mustang GT 2024. Solo existen dos unidades de este modelo moderno en el mundo; una pertenece a la actriz y la otra se entregó a una ganadora en un concurso orientado a visibilizar el papel femenino en la mecánica.
Además de los potentes motores estadounidenses, la colección incluye piezas de diseño europeo. Destaca un Fiat 500 Jolly de color azul cielo, un coche pequeño y distintivo con asientos de mimbre que alcanza velocidades modestas. Este vehículo la sitúa en un grupo selecto de propietarios históricos, compartiendo gusto con personalidades como Grace Kelly o Lando Norris. Por último, su garaje alberga un Hummer H1 negro mate denominado "Arnold", cerrando un catálogo variado que refuerza su identidad como una verdadera experta en la materia.