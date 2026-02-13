El país de América Latina que desafía a la Argentina por el acuerdo firmado con Estados Unidos

El bloque de América Latina compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay funciona bajo reglas claras. La Política Comercial Común y el Arancel Externo Común (AEC) buscan que las negociaciones comerciales de sus miembros con terceros países se realicen de manera conjunta, para así fortalecer la capacidad de negociación colectiva de la región. Según las fuentes brasileñas, la preocupación radica en que el acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos podría ir más allá de lo que está permitido.

Trump y Milei

La preocupación de este país de América Latina

Las exenciones arancelarias que Buenos Aires puede utilizar están circunscriptas a una lista de productos definida previamente, pero el pacto parecería abarcar cerca de 200 ítems, más de lo que cabría dentro de las excepciones acordadas entre Argentina y Brasil el año pasado, lo que abre un debate sobre su legalidad dentro del bloque.

En este cruce de intereses, Brasil ha empezado una “revisión técnica y política” del documento para evaluar si realmente se traspasaron líneas que comprometen las reglas del Mercosur. Diplomáticos en Brasilia coinciden en que revisarán cuidadosamente el texto y podrían llevar el caso al Consejo del Mercosur, el órgano que define y resuelve disputas entre los miembros, cuando el tratado sea analizado en profundidad.

Este episodio no es aislado. En los últimos años, el Mercosur ha enfrentado tensiones internas sobre cómo equilibrar la apertura comercial con la protección de sus industrias y solidaridad entre socios. Por ejemplo, la firma de acuerdos con la Unión Europea o las discusiones sobre levantar restricciones arancelarias han sido temas de debate intenso, con Brasil defendiendo siempre una integración que sea “justa y equilibrada” para todos los estados partes.