De los 10 diputados nacionales mendocinos, 8 votaron a favor y 2 en contra para bajar la imputabilidad

votacion baja de imputabilidad en diputados El cuadro de la votación final para la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Foto: Càmara de Diputados de la Nación

"Un proyecto que busca el impacto mediático del encierro"

"Hay una verdad que aprendí mucho antes de ocupar una banca y mucho antes de administrar un municipio; una verdad que me enseñó el patio de la escuela y la esquina de cada barrio: cuando un chico cae en el delito, es porque los adultos llegamos tarde. Llegamos tarde con la educación, tarde con el club, tarde con el plato de comida y con el abrazo a tiempo", arrancó Aveiro con Diario UNO a la hora de dar la argumentación de su voto.

"Se debatió en el Congreso un proyecto que, de manera oportunista y demagógica, puso en el centro la baja de la edad de imputabilidad, mi voto fue negativo. Y no lo fue por una cuestión de 'grieta' o por una postura partidaria ciega, siendo que aquellos que solo ven los beneficios politicos, me pedian que votara a favor... ; fue un 'no' fundamentado en la técnica, en la escucha a los especialistas y en lo que vi con mis propios ojos en el territorio como Intendente y como educador acompañando a jóvenes en las escuelas. Hoy veo con preocupación cómo se intenta vender una "solución mágica" aprovechando el dolor legítimo de la gente. Mi voto no fue una opinión improvisada", recalcó el tunuyanino.

Con una muestra clara de su indignación por el resultado de la votación, Aveiro destacó: "Quiero ser categórico en esto: defender los derechos de las infancias y exigir coherencia técnica no significa, de ninguna manera, ignorar el dolor de las víctimas. Al contrario, las víctimas son una parte sustancial de este proceso y hoy están siendo doblemente castigadas. Es de una hipocresía absoluta que el mismo gobierno central que dice querer proteger a la sociedad haya desmantelado las oficinas de asistencia a las víctimas, dejándolas en el desamparo total cuando más necesitan el acompañamiento del Estado. Este proyecto poco aporta en ese sentido. No busca la reparación del daño ni el alivio del que sufrió; busca el impacto mediático del encierro".

Durante el debate quienes hicieron uso de la palabra fueron Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Lourdes Arrieta. Otros no lo hicieron pero se manifestaron en redes sociales.

Cómo votaron los 10 diputados nacionales mendocinos

La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil aprobada por Diputados y que ahora debe ser tratada por el Senado, contó con el respaldo de Luis Petri, Álvaro Martínez, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Julieta Metral de La Libertad Avanza; Pamela Verasay y Lisandro Nieri de la Unión Cívica Radical y la ex libertaria Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas.

Los que optaron por el voto en contra fueron los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro.

La propuesta aprobada establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para menores, con un esquema que combina sanciones privativas y alternativas, un tope máximo de 15 años de prisión y la exclusión de la reclusión perpetua.

También dispone que los menores no compartan espacios de detención con adultos y refuerza las medidas de resocialización. Para delitos con penas menores a tres años no habrá prisión, y en los casos de entre 3 y 10 años -cuando no haya muerte o lesiones graves- se priorizarán sanciones con enfoque educativo y social.

pamela verasay Pamela Verasay, presidenta del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Foto: X de Pamela Verasay

Qué dijeron los diputados nacionales por Mendoza

La radical Pamela Verasay defendió el proyecto del oficialismo: "Estamos dando un paso para desarmar décadas de doctrinas garantistas". La legisladora, jefa del bloque de la UCR, defendió el tiempo de trabajo del proyecto de baja de la edad de imputabilidad: "Se viene trabajando hace más de un año".

"No queremos depósitos de menores. También respetemos el dolor de las familias víctimas. Quel el Estado deje de ser hipócrita: no previene y no atiende a las víctimas", fueron algunos de los conceptos que dejó Lourdes Arrieta.

La ahora legisladora de Provincias Unidas fue muy crítica con el gobierno y se quejó de lo que entiende como la falta de oportunidades para los menores que delinquen. La diputada nacional nacida en San Juan cerró con su clásico "viva Cristo, viva la Patria".

Un fuerte discurso fue el del mileísta Álvaro Martínez, quien defendió el proyecto de bajar la edad de imputabilidad y cuestionó duramente al kirchnerismo.

"Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley. Tuvieron la oportunidad para establecer un Régimen Penal Juvenil. No lo hicieron cuando tuvieron el poder, no lo hicieron cuando tuvieron mayoiría en ambas cámaras y no lo hicieron cuando gobernaron más de 15 años. El kirchnerismo no tuvo el coraje para modificar esta ley. Siempre veían el rédito político, y hoy nos pretenden dar lecciones”, resaltó el lujanino.

Martínez recordó que presentó una iniciativa propia que proponía fijar la edad de imputabilidad en 12 años, una postura más estricta que la alternativa de 14 años que actualmente se discute en el recinto.

mechi llano Mercedes Mechi Llano, diputada nacional por Mendoza. Foto: X de Mercedes Llano

Otras expresiones de diputados por Mendoza

Aunque no hablaron en el recinto, sí se expresaron en las redes sociales tras la aprobación del proyecto oficial en la Cámara Baja.

Luis Petri: "Dimos media sanción a la Ley Penal Juvenil. ¡Se acaba el abandono a las victimas. Argentina será grande y justa!".

Mercedes Llano: "Necesitamos reglas claras, penas justas y un sistema que proteja a las víctimas y le ponga límites reales al delito".

Facundo Correa Llano: "Se aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad y reemplaza una norma vigente desde 1980 que ya no estaba alineada ni con la Constitución ni con los estándares internacionales. La ley no solo aborda la cuestión punitiva. Establece un sistema integral con principios, derechos y garantías para los adolescentes, medidas diferenciadas según edad y desarrollo, protección de las víctimas, herramientas de reinserción social y supervisión estatal. La Argentina deja atrás un esquema que generaba impunidad para menores de 16 años y avanza hacia un régimen moderno, con responsabilidad, debido proceso y reglas claras. Se protege a la sociedad, se acompaña al adolescente y se pone fin a un vacío legal que llevaba décadas pendiente".