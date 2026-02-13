Diputados aprobó por amplia mayoría la baja de la imputabilidad a 14 años y el acuerdo Mercosur- UE

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2022075443684507938&partner=&hide_thread=false Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil.



El gobierno nacional celebró la aprobación del proyecto

Inmediatamente después de la sanción de la Cámara baja, el jefe de Gabinete Manuel Adorni celebró en sus redes sociales: "Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina".

Por su parte, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva remarcó: "El Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo" y completó: "Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden".

Qué implica la reforma del Régimen Penal Juvenil

El principal cambio que impulsa el gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

El dictamen libertario establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; la prestación del servicio a la comunidad; y la amonestación.

alvaro martinez Álvaro Martínez, diputado por Mendoza de La Libertad Avanza. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Álvaro Martínez quería bajar a 12 la edad de imputabilidad

Uno de los diputados mendocinos que hizo un fuerte discurso fue el mileísta Álvaro Martínez, quien defendió el proyecto de bajar la edad de imputabilidad y cuestionó duramente al kirchnerismo.

"Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley. Tuvieron la oportunidad para establecer un Régimen Penal Juvenil. No lo hicieron cuando tuvieron el poder, no lo hicieron cuando tuvieron mayoría en ambas cámaras y no lo hicieron cuando gobernaron más de 15 años. El kirchnerismo no tuvo el coraje para modificar esta ley. Siempre veían el rédito político, y hoy nos pretenden dar lecciones”, resaltó el lujanino.

Martínez recordó que presentó una iniciativa propia que proponía fijar la edad de imputabilidad en 12 años, una postura más estricta que la alternativa de 14 años que actualmente se discute en el recinto.

El apoyo al proyecto del oficialismo

El oficialismo (La Libertad Avanza) llegó a la sesión con una base sólida de votos gracias al apoyo de sus aliados estratégicos: PRO, UCR, MID e Innovación Federal.

La oposición manifestó el rechazo. Tanto Unión por la Patria como el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría manteniendo la edad de imputabilidad en 16 años. La Iglesia Católica también se ha manifestado en contra de la modificación.

luis petri congreso reforma laboral El diputado nacional Luis Petri, uno de los mendocinos con llegada directa a Javier Milei.

Lourdes Arrieta, con críticas generalizadas

"No queremos depósitos de menores. También respetemos el dolor de las familias víctimas. Que el Estado deje de ser hipócrita: no previene y no atiende a las víctimas", fueron algunos de los conceptos que dejó Lourdes Arrieta, quien no especificó durante su discurso si votaría a favor o en contra.

La ahora legisladora de Provincias Unidas fue muy crítica con el gobierno y se quejó de lo que entiende como la falta de oportunidades que han tenido los menores que delinquen. La diputada nacional nacida en San Juan cerró con su clásico "viva Cristo, viva la Patria".

Acuerdo Mercosur- UE

El tratado aprobado en la Cámara de Diputados consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a suprimir aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

En el tratamiento del acuerdo, el peronismo exhibió sus divisiones ya que mientras el diputado nacional Santiago Cafiero, se expresó en contra, el ex ministro Agustín Rossi se inclinó a favor de ratificar el acuerdo.

El ex canciller señaló que este acuerdo “no garantiza que podamos tener accesos a los mercados europeos” y señaló que la “barreras pararancelarias que terminan funcionando como muros para que la producción agropecuaria no pueda penetrar”.

Por su parte, el santafesino dijo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur” y “lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional”.

“Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump”, anticipó durante el debate.

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (La Libertad Avanza) analizó que “este acuerdo es una señal clara” y que “el objetivo es claro: ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias, mejorar competitividad y la cooperación”.

La diputada libertaria explicó que “este acuerdo no es un punto de llegada sino un punto de partida”.

“Estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Eso no implica desproteger a los sectores sensibles sino darles herramientas para competir”, aclaró.

En tanto, aseguró que “la historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo”.

“Necesitamos mercado, reglas claras y confianza. Este acuerdo contribuye a esos objetivos”, consideró Santillán, que a la vez enfatizó que “estamos ante una de decisión estratégica que trasciende a los gobierno