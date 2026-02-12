Sturzenegger sobre la reforma laboral: "Si te lastimás jugando al fútbol tu empresa no tiene nada que ver"

Enfermedades no laborales: Cuando la dolencia no tenga relación con una acción directa del trabajador, el empleador deberá abonar el 75% del salario (en lugar del 100% actual).

Lesiones por acciones del trabajador: Si el empleado queda incapacitado temporalmente por una actividad personal (por ejemplo, una lesión jugando al fútbol), la cobertura será del 50% del sueldo.

El ministro justificó la medida señalando que busca limitar las licencias "eternas" que no representaban un costo para quien ingresaba en dicho esquema.

Horas extras y el nuevo "Banco de Horas" con la reforma laboral

Ante la incertidumbre sobre la continuidad del pago de horas extraordinarias, Sturzenegger fue tajante en una entrevista en Radio Mitre: "Las horas extras siguen existiendo y se pagan de la misma manera que hasta ahora".

Sin embargo, la reforma introduce el concepto de "Banco de Horas". Este sistema permitirá que el empleado y el empleador acuerden redistribuir la jornada laboral. Por ejemplo, un trabajador podría optar por no trabajar un viernes a cambio de compensar esas horas durante el resto de la semana. En este caso, esas horas compensadas no se considerarán extras; pero cualquier tiempo trabajado por fuera del marco acordado o que exceda la jornada legal sí se pagará con el recargo correspondiente.

sturzenegger 4

Reforma laboral: flexibilidad de vacaciones y reducción de multas

Otro de los cambios significativos en la reforma laboral es el fraccionamiento de las vacaciones. La normativa legaliza la práctica habitual de dividir los días de descanso, permitiendo que el trabajador los tome de la manera que prefiera, siempre mediante un acuerdo con el empleador.

En cuanto a las indemnizaciones, la reforma apunta a combatir la llamada "industria del juicio". Se modifican los criterios de actualización de las sentencias judiciales para evitar que montos base se multipliquen desproporcionadamente por intereses. Además, los honorarios de los peritos dejarán de estar atados al monto del fallo, vinculándose ahora exclusivamente a su tarea profesional.

Otros puntos relevantes de la reforma laboral