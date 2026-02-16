Diputados acelera el debate de la reforma laboral mientras la CGT define un paro nacional

Arguello, Jeronimo y Sola. CGT La nueva cúpula de la CGT con Octavio Arguello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

Mientras la CGT evalúa el paro ya hay sectores internos como la CATT (transporte) y los gremios docentes ya han manifestado su adhesión a las protestas.

Jerónimo detalló en diálogo con Radio 10 que la reunión tiene “carácter de urgencia para analizar el avance del proyecto en Diputados y ordenar la estrategia sindical”. El dirigente consideró que la reforma laboral representa un cambio estructural que impactará en derechos históricos.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica su secretario general, Abel Furlán, anticipó públicamente la decisión de avanzar con medidas de fuerza. “Vamos a exigirle a la CGT un paro con movilización”, afirmó Furlán en declaraciones a la emisora Futurock, donde sostuvo que “la gente se empezó a dar cuenta de que esto es pérdida de derechos”. Según el dirigente metalúrgico, el rechazo al proyecto no se limita al contenido laboral, sino que expresa un cuestionamiento más amplio al rumbo económico del Gobierno.

manifestacion congreso reforma laboral El jueves la CGT se volverá a movilizar al Congreso por el tratamiento de la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

Agenda parlamentaria, reforma laboral en semana "corta" de alta intensidad

El Congreso retoma la actividad este miércoles tras el doble feriado de Carnaval. El Gobierno de Javier Milei ha extendido las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero con un objetivo claro: llegar a la Asamblea Legislativa del 1° de marzo con la reforma laboral sancionada.

El Gobierno, por su parte, apuesta a que la reducción de las cargas patronales para nuevos empleos y el régimen de "blanqueo laboral" generen un impacto positivo inmediato que eclipse la resistencia sindical.

Cronograma tentativo en Diputados por la reforma laboral

Miércoles 18 : Plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo busca obtener el dictamen de mayoría.

Plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo busca obtener el dictamen de mayoría. Jueves 19: Sesión especial en el recinto para la votación definitiva del proyecto.

"Buscamos una dinámica que agilice el mercado de trabajo y termine con la industria del juicio", sostienen desde el bloque de La Libertad Avanza, mientras la oposición kirchnerista advierte que judicializará la norma por considerarla inconstitucional.

