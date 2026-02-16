El "libertario" Petri defendió la baja de la edad de imputabilidad y admitió cambios en la reforma laboral

Reforma laboral: la visión de Petri sobre el futuro del empleo en Argentina

En cuanto a la reforma laboral, Petri destacó que es un tema absolutamente imprescindible para generar trabajo en la República Argentina. Criticó que el empleo privado registrado no crece desde 2011 y que el crecimiento demográfico no se ve acompañado por la creación de nuevos puestos de trabajo. "Tenemos una cifra estancada pese a que nuestra población se ha incrementado exponencialmente en un 25% en los últimos 20 años", lamentó.

El diputado se refirió al artículo 208 del proyecto de reforma, que permite descontar parte del salario a los trabajadores enfermos, y aseguró que no será aprobado en su redacción actual. Explicó que este artículo, que no estaba en el proyecto original enviado por el Ejecutivo, será modificado a través de una ley complementaria o por vía reglamentaria. "Claramente no va a pasar ese artículo conforme está redactado, que prevé una reducción del 25%", enfatizó.

Industria del juicio

Luis Petri también se refirió a la problemática de la industria del juicio laboral, señalando que Argentina tiene una tasa de litigiosidad muy superior a la de otros países. Mencionó casos de camioneros que reciben indemnizaciones millonarias con incapacidades dudosas y de personas que simulan lesiones para obtener beneficios económicos. "Estas cosas pasan y eventualmente es lo que genera una industria del juicio que no beneficia al trabajador y no beneficia al empleador", sentenció.

Luis Petri: "Soy libertario y acompaño al Presidente"

Consultado sobre su identidad política, Petri se definió como libertario, aunque reconoció su origen radical y su trayectoria en la Unión Cívica Radical. Aclaró que acompaña por convicción al presidente Javier Milei desde la segunda vuelta electoral y que está totalmente compenetrado con su gestión. "Hay una parte del radicalismo que era liberal, ustedes recuerden, el radicalismo de Alem, el radicalismo de Alvear", recordó.

Finalmente, Petri evitó responder sobre sus aspiraciones a la gobernación de Mendoza, argumentando que no es momento de hablar de candidaturas. Prefirió enfocarse en la gestión actual y en las acciones que está llevando adelante por los mendocinos. "Me parece que esa es nuestra obligación, porque si no adelantamos peleas y la gente lo que nos quiere ver es peleando por lo que le importa, por bajar impuestos, por una reforma laboral que cree empleo, por bajar la edad de imputabilidad y bajar la inseguridad", concluyó.

Luis Petri impulsa la baja de imputabilidad para proteger a las víctimas

Luis Petri dejó clara su postura sobre la necesidad de proteger a las víctimas y modernizar las leyes para adaptarlas a los tiempos actuales.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. El diputado nacional dijo ser un ferviente defensor de esta medida, argumentó que elevar la edad de imputabilidad a los 16 años implica abandonar a las víctimas y negarles su derecho a reclamar justicia. "Hay un derecho que tienen todas las víctimas que han sufrido delitos, particularmente las que sufren aberrantes delitos, como violaciones, como homicidios, que es el derecho a tener una condena", afirmó el diputado.

Luis Petri relató su trayectoria en la lucha por la baja de la edad de imputabilidad, desde sus proyectos presentados en el Congreso en 2011 hasta su iniciativa en Mendoza relacionada con la paternidad responsable. Enfatizó que su propuesta no solo busca responsabilizar a los jóvenes que cometen delitos, sino también poner la lupa en los padres, para analizar si cumplieron con su rol de cuidado y control.