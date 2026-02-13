Petri y la baja de la edad de imputabilidad: "El Congreso está saldando una vieja deuda"

diputados proyecto ley penal juvenil Diputados le dio media sanción al proyecto de ley para la baja de la imputabilidad de menores. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

En ese marco, señaló que “el Congreso está saldando una vieja deuda” y vinculó el debate parlamentario con el reclamo social por una respuesta estatal más firme frente al delito. “Muchas veces las víctimas terminan siendo víctimas de la justicia, cuando van a reclamar y se encuentran con las manos vacías”, advirtió.

Petri reiteró que hay menores que saben lo que hacen, conocen las consecuencias y se sienten protegidos por un sistema que no los sanciona, lo que consideró uno de los principales problemas a resolver.

También expresó que con la discusión actual “empezamos a terminarlo en el día de hoy”, y manifestó su expectativa de avanzar hacia un régimen de responsabilidad penal juvenil moderno, con una justicia sustentable, que contemple penas alternativas, pero también la privación de la libertad en delitos de muerte u otros hechos aberrantes.

Luis Petri en 7D El mendocino Luis Petri. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Petri y los episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso

Por otra parte, se refirió a los episodios de violencia ocurridos este miércoles en las inmediaciones del Congreso. “Los criminales tenían hasta bombas molotov”, aseguró, y advirtió: “Una bomba molotov puede matar a alguien”.

El diputado mendocino destacó, en tanto, que “por suerte no lamentamos una tragedia”, aunque consideró que la gravedad de los hechos no debe minimizarse. En ese sentido, afirmó que “no se trató solo de un delito de daño, sino también de un intento de impedir el normal funcionamiento de una de las instituciones del Estado”.

“Por suerte cada vez son menos, son delincuentes”, expresó al referirse a los responsables de los ataques, y sostuvo que deben ser juzgados en flagrancia por el riesgo que implicaron para la integridad de las personas.