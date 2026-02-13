El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, se pronunció a favor de reducir la edad de imputabilidad de menores y dijo que existen adolescentes que entienden la magnitud de los delitos que cometen, pero que se escudan en un esquema legal que no prevé sanciones efectivas. Todo en el marco de la media sanción del proyecto que Diputados sancionó en la noche del jueves.
Petri y la baja de la edad de imputabilidad: "El Congreso está saldando una vieja deuda"
El diputado mendocino Luis Petri dijo que hay menores que comprenden la gravedad de los delitos y que se amparan en el sistema actual
El mendocino, ex ministro de Defensa, cuestionó el funcionamiento de la normativa vigente y apuntó a que “cuando una persona de 14 o 15 años comete un homicidio, el juez puede disponer su internación en un instituto de menores, pero al cumplir los 18 años recupera la libertad, sin una continuidad en la sanción”.
Además, remarcó que “en delitos como el hurto directamente no se prevé la medida de encierro”, lo que -según sostuvo- genera “una sensación de impunidad”, dijo durante una entrevista con Radio Rivadavia.
En ese marco, señaló que “el Congreso está saldando una vieja deuda” y vinculó el debate parlamentario con el reclamo social por una respuesta estatal más firme frente al delito. “Muchas veces las víctimas terminan siendo víctimas de la justicia, cuando van a reclamar y se encuentran con las manos vacías”, advirtió.
Petri reiteró que hay menores que saben lo que hacen, conocen las consecuencias y se sienten protegidos por un sistema que no los sanciona, lo que consideró uno de los principales problemas a resolver.
También expresó que con la discusión actual “empezamos a terminarlo en el día de hoy”, y manifestó su expectativa de avanzar hacia un régimen de responsabilidad penal juvenil moderno, con una justicia sustentable, que contemple penas alternativas, pero también la privación de la libertad en delitos de muerte u otros hechos aberrantes.
Petri y los episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso
Por otra parte, se refirió a los episodios de violencia ocurridos este miércoles en las inmediaciones del Congreso. “Los criminales tenían hasta bombas molotov”, aseguró, y advirtió: “Una bomba molotov puede matar a alguien”.
El diputado mendocino destacó, en tanto, que “por suerte no lamentamos una tragedia”, aunque consideró que la gravedad de los hechos no debe minimizarse. En ese sentido, afirmó que “no se trató solo de un delito de daño, sino también de un intento de impedir el normal funcionamiento de una de las instituciones del Estado”.
“Por suerte cada vez son menos, son delincuentes”, expresó al referirse a los responsables de los ataques, y sostuvo que deben ser juzgados en flagrancia por el riesgo que implicaron para la integridad de las personas.