Luis Petri defendió la reforma laboral, apuntó contra el sindicalismo e hizo un guiño a los gobernadores

El mensaje de Luis Petri para los gobernadores

Luis Petri está convencido de que con la reforma laboral y la rebaja impositiva que implica el proyecto se va a generar más empleo.

La mayoría de los gobernadores coinciden, pero hicieron un llamado de atención por la pérdida de coparticipación que generaría la reforma en caso de aprobarse tal cual salió de comisiones.

congreso reforma laboral El Congreso palpita el tratamiento de la reforma laboral.

“El proyecto reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, además de contribuciones patronales y otros seis impuestos”, explicó Petri; aunque reconoció la importancia de llegar a un consenso con los gobernadores para poder reducir las cargas laborales no salariales.

En ese camino de diálogo, el oficialismo recibió la salvedad que hicieron gobernadores como Alfredo Cornejo sobre la posibilidad de retrasar o modificar el capítulo relacionado con el Impuesto a las Ganancias. Respecto de ello, Luis Petri adelantó que, “nos importa avanzar en la reforma laboral por lo que estamos dispuestos a consensuar”.

Luis Petri contra el sindicalismo

Durante la entrevista, el ex ministro de Defensa enfrentó al sindicalismo, que prepara medidas de acción directa en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno.

“El sindicalismo defiende sus cajas, no defiende a los trabajadores. Si fuera así, debería estar peleando por los trabajadores que no están registrados, que son el 43% y no tienen ni ART, ni aportes jubilatorios”, analizó Luis Petri.

reforma laboral sindicatos cgt moyano El sindicalismo prepara medidas de acción directa contra la reforma laboral.

“De ellos no se acuerdan y defienden un mercado laboral que hoy no existe. Crecieron los planes y el empleo en negro y por eso es necesaria una reforma laboral. Nosotros estamos pensando en los jóvenes que quieren tener su primer empleo, en aquellos que quieren ingresar al sistema”, manifestó Luis Petri en contraposición.