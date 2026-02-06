El diputado nacional Luis Petri defendió la reforma laboral que propone el gobierno nacional y adelantó que el oficialismo está abierto a negociar cambios con los gobernadores. Lo hizo en declaraciones al canal de noticias TN, en la previa de la semana en la que se espera que el Senado trate el proyecto de modernización laboral en el recinto.
Luis Petri defendió la reforma laboral, apuntó contra el sindicalismo e hizo un guiño a los gobernadores
El diputado nacional Luis Petri aseguró que el oficialismo está dispuesto a consensuar pedidos de los gobernadores para que avance la reforma laboral
Quien encabeza las negociaciones en la Cámara Alta es la senadora nacional Patricia Bullrich, su ex compañera de fórmula y ex ministra de Seguridad. "Su rol es importante por su expertise como ex ministra de Trabajo”, analizó Petri.
Al igual que Bullrich, el mendocino asumió como diputado nacional el pasado 10 de diciembre, pasando a conformar un Congreso más ameno para el presidente Javier Milei. “El Congreso cambió. Veníamos de uno tirapiedras que buscó voltear al gobierno”, apuntó.
El mensaje de Luis Petri para los gobernadores
Luis Petri está convencido de que con la reforma laboral y la rebaja impositiva que implica el proyecto se va a generar más empleo.
La mayoría de los gobernadores coinciden, pero hicieron un llamado de atención por la pérdida de coparticipación que generaría la reforma en caso de aprobarse tal cual salió de comisiones.
“El proyecto reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, además de contribuciones patronales y otros seis impuestos”, explicó Petri; aunque reconoció la importancia de llegar a un consenso con los gobernadores para poder reducir las cargas laborales no salariales.
En ese camino de diálogo, el oficialismo recibió la salvedad que hicieron gobernadores como Alfredo Cornejo sobre la posibilidad de retrasar o modificar el capítulo relacionado con el Impuesto a las Ganancias. Respecto de ello, Luis Petri adelantó que, “nos importa avanzar en la reforma laboral por lo que estamos dispuestos a consensuar”.
Luis Petri contra el sindicalismo
Durante la entrevista, el ex ministro de Defensa enfrentó al sindicalismo, que prepara medidas de acción directa en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno.
“El sindicalismo defiende sus cajas, no defiende a los trabajadores. Si fuera así, debería estar peleando por los trabajadores que no están registrados, que son el 43% y no tienen ni ART, ni aportes jubilatorios”, analizó Luis Petri.
“De ellos no se acuerdan y defienden un mercado laboral que hoy no existe. Crecieron los planes y el empleo en negro y por eso es necesaria una reforma laboral. Nosotros estamos pensando en los jóvenes que quieren tener su primer empleo, en aquellos que quieren ingresar al sistema”, manifestó Luis Petri en contraposición.