Ulpiano Suárez se metió en el debate por la reforma laboral y pidió consensos para la modernización

Ulpiano Suárez y su postura en la previa del debate por la reforma laboral

En su exposición, Suarez pidió dejar de lado las discusiones centradas en las etiquetas y enfocarse en los problemas de fondo del trabajo. Señaló que no es determinante si se habla de reforma, modernización o actualización, y recordó que en el pasado hubo iniciativas con títulos atractivos que terminaron siendo declaradas inconstitucionales sin modificar la realidad.

ulpiano 2

Al mismo tiempo, aclaró que no responsabiliza a la legislación laboral vigente por la situación de los trabajadores o por el crecimiento de la informalidad, y remarcó la necesidad de analizar el contexto general para avanzar en soluciones efectivas.

El intendente de la Ciudad advirtió sobre el estancamiento del empleo privado registrado y el aumento del trabajo informal. Según indicó, la situación afecta a entre siete y ocho millones de argentinos. También destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas en la generación de puestos de trabajo, especialmente en Mendoza, donde más del 70% del empleo formal corresponde a firmas con menos de 200 trabajadores.

En ese sentido, y de acuerdo al comunicado de la Ciudad, alertó sobre la pérdida de competitividad y sostuvo que el país se encuentra entre los de mayores costos laborales no salariales de la región, un factor que, a su entender, desalienta nuevas contrataciones.

Hacia el cierre de su intervención, Suarez sostuvo que cualquier iniciativa debe apoyarse en acuerdos amplios y en un marco de seguridad jurídica. Consideró que una nueva ley laboral no resolverá los problemas de manera inmediata, pero puede convertirse en una herramienta útil si se implementa junto con orden macroeconómico, una reforma tributaria y reglas claras.

“Esta es una oportunidad histórica para mejorarle la vida a millones de argentinos: al que está en la informalidad, al que trabaja y no llega a fin de mes y al que quiere trabajar y no consigue. Eso es lo que me moviliza como mendocino y como intendente”, dijo.

La propuesta de reforma laboral, que será debatida la semana próxima en el Congreso de la Nación, apunta a actualizar el marco normativo del trabajo en Argentina. Entre los objetivos del Gobierno se encuentran la reducción de costos laborales no salariales, la disminución de la litigiosidad y una mayor previsibilidad jurídica para el sector privado.