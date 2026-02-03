Reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad, en el centro de la agenda del oficialismo

menem bullrich santilli Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

La agenda del Gobierno y el eje de la reforma laboral

La agenda legislativa de LLA para este período de extraordinarias, que finalizará el 27 de febrero, estará centrada en el paquete de proyectos impulsados por el Ejecutivo, con la reforma laboral como principal apuesta política del oficialismo durante el verano.

La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría desde diciembre, comenzará su tratamiento en el Senado, donde Patricia Bullrich aspira a habilitar el recinto el 11 de febrero para avanzar con la media sanción.

Desde Unión por la Patria (UxP) dan por hecho que el proyecto será aprobado en la Cámara alta y anticipan que, en caso de convertirse en ley, recurrirán a la Justicia para frenar lo que consideran efectos “regresivos” e “inconstitucionales”.

Otro de los proyectos que iniciará su recorrido en el Senado es la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa en la que confluyen los intereses del Gobierno nacional y de las provincias mineras.

Mientras tanto, en Diputados, el oficialismo deberá avanzar con el resto del temario de extraordinarias, entre los que se destaca la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la controvertida propuesta de bajar la edad de imputabilidad.

El proyecto ya fue debatido en siete reuniones de comisión durante 2024 y obtuvo dictamen en mayo, aunque luego perdió centralidad en la agenda oficial. Ahora, Bullrich le imprimió un nuevo impulso con el objetivo de avanzar en un nuevo dictamen durante los primeros meses del año legislativo.

Fuentes parlamentarias señalaron que, si bien el Gobierno impulsa fijar la edad mínima de imputabilidad en 13 años para delitos graves, el consenso que hoy se perfila en el Congreso se ubica en los 14 años. La iniciativa establece, además, que no podrá aplicarse la pena de prisión perpetua a menores y fija un máximo de 20 años de prisión, aun cuando la escala penal sea superior por la concurrencia de varios delitos.

En Unión por la Patria, principal bloque opositor, predomina el rechazo a lo que califican como una iniciativa punitivista y “demagógica”, que pretende abordar con el Código Penal una problemática vinculada a las desigualdades sociales. No obstante, algunos legisladores se desmarcan de esa postura, como el massista Ramiro Gutiérrez, quien propone fijar la edad mínima punible en 14 años.

La bancada que preside Germán Martínez se reunirá este miércoles para definir una estrategia de resistencia frente al avance del oficialismo en la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, además de otro tema que genera fuertes tensiones internas: el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Dentro del bloque opositor, una mayoría se muestra favorable al tratado, al considerarlo un posible contrapeso al eje comercial con Estados Unidos que impulsa el presidente Javier Milei. En esa línea se expresó el senador Jorge Capitanich, quien destacó las oportunidades de expansión comercial, aunque advirtió sobre el impacto en sectores sensibles de la economía.

En la vereda opuesta, el diputado nacional y referente de Patria Grande, Juan Grabois, adelantó su rechazo: “Olvídense que vote el acuerdo con la UE”.

Fuente: Noticias Argentinas