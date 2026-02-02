El Congreso inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, en lo que marca el arranque formal de la actividad parlamentaria del año. El llamado se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y el principal objetivo del oficialismo es lograr la aprobación de la reforma laboral.
Reforma laboral, glaciares y régimen penal juvenil: arrancan las extraordinarias
El 1 de marzo, Milei inaugurará un nuevo período de sesiones ordinarias con su mensaje ante la Asamblea Legislativa.
Además de la reforma laboral, el temario de las extraordinarias incluye la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la UE y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad.
La reforma laboral podría ser tratada en el Senado, su cámara de origen, el 11 o 12 de febrero. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda el 18 de diciembre de 2025.
El oficialismo cuenta con un principio de acuerdo con 44 senadores de bloques aliados, aunque el respaldo está sujeto a eventuales modificaciones en el texto y a la respuesta a reclamos de las provincias. Para sesionar, el Gobierno necesita reunir al menos 37 legisladores para alcanzar el quórum.
Gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta) expresaron su respaldo general a la reforma, aunque sectores del peronismo mantienen reparos, en particular sobre el artículo que reduce alícuotas del Impuesto a las Ganancias.
Ley de Glaciares y Régimen Penal Juvenil
Otro de los proyectos clave es la modificación de la Ley de Glaciares, cuyo debate está previsto para el martes 10. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca redefinir los alcances de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente en los artículos vinculados a su relevancia hídrica y a una mayor potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.
Se anticipa un debate intenso, con el rechazo de los bloques opositores a La Libertad Avanza (LLA), en particular de Unión por la Patria (UxP), y con manifestaciones anunciadas por organizaciones ambientalistas que cuestionan el tratamiento del proyecto.
En cuanto al Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 13 o 14 años, el oficialismo logró sumar el acompañamiento de legisladores de otros bloques, aunque el debate también promete ser uno de los más sensibles del período extraordinario.