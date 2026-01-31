La trabajosa reforma laboral con patrocinantes y detractores

gremios contra la reforma laboral Diferentes gremios unidos contra la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.

Diego Santilli, provincia por provincia en búsqueda de consenso

El ministro dialoguista, Diego Santilli, se ha dedicado todo enero a visitar a domicilio a la mayoría de los gobernadores, a quienes ha tenido que prestar oídos a sus reclamos, la mayoría por obra pública. A ido prometiendo a cada santo una vela, con tal de sumar voluntades por la influencia que los mandatarios tienen en el Congreso. El jefe de la cartera de Interior está haciendo política, que le llaman.

Una de las principales objeciones que le expresan los gobernadores proclives a apoyar, es el referido al capítulo tributario, por la pérdida de ingresos provinciales debido a la baja en el Impuesto a las Ganancias.

Un puntal del debate parlamentario será la senadora Patricia Bullrich, quien es optimista respecto de los avances de la iniciativa y anticipó que en el término de dos semanas puede quedar aprobada en la Cámara Alta.

El camino no se encuentra allanado. Incluso, se conocen reparos de hasta sectores que abogan por una actualización de la norma. Por caso, han salido a la luz varios artículos inconvenientes que afectarían a trabajadores y a las propias entidades empresarias, entre ellos, alguno que colisionaría con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que merecería, al menos, ser considerado.

La crisis del sistema previsional se explica, en parte, por la ecuación insostenible, donde uno de los términos es la escasez de trabajadores activos registrados. Es sabido que ningún asunto está exento de pujas sectoriales, no obstante, esta puede ser una oportunidad para empezar a dejar atrás el país que se ha ido configurando desde intereses corporativos por encima del interés general.