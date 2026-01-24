Reforma laboral: Diego Santilli recibió al gobernador de Río Negro para sumar su apoyo

Además del encuentro con Santilli, Weretilneck mantuvo otra reunión con Horacio Marín, presidente de YPF, para firmar un acta acuerdo sobre el proyecto “Argentina LNG”, de gas natural licuado. El convenio establece un marco regulatorio y de cooperación institucional que busca posicionar a la Argentina como proveedor confiable de energía, generar empleo de calidad e incentivar inversiones a largo plazo en la cadena del GNL.

El acuerdo por la reforma laboral incluye también programas de formación técnico-profesional, organizados por la provincia, las empresas involucradas, la Fundación YPF y distintas instituciones educativas, con el objetivo de potenciar las capacidades locales y fortalecer la mano de obra regional.

Repercusiones del apoyo a la reforma laboral

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró el avance del proyecto y remarcó la importancia de la colaboración regional: “Poder exportar GNL nos brinda un horizonte de progreso para toda la Norpatagonia y tendrá un impacto positivo en la economía nacional”.

Con el respaldo de siete gobernadores y los acuerdos vinculados al desarrollo energético, el gobierno apunta a avanzar en una agenda que combina reforma laboral y proyectos estratégicos, con el objetivo de generar empleo, inversiones y estabilidad económica.