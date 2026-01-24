El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para dialogar sobre el apoyo a la reforma laboral que el oficialismo quiere discutir en las sesiones extraordinarias de febrero. La reunión se realizó este viernes en Casa Rosada y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Reforma laboral: Diego Santilli recibió al gobernador de Río Negro para sumar su apoyo
El ministro del Interior consolidó respaldos provinciales para avanzar con la reforma laboral que el gobierno nacional pretende tratar en febrero
Weretilneck coincidió con el gobierno en la “importancia de que el proyecto avance en el Congreso como parte de una agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”. Según los funcionarios, la reforma laboral es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país.
Qué busca la reforma laboral que plantea el gobierno
El proyecto, según explicaron los funcionarios, la reforma laboral que plantea el gobierno permite que las empresas puedan tomar más trabajadores y ampliar la economía formal, además de ofrecer mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores. Los gobernadores que ya sumaron su respaldo son: Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén).
Además del encuentro con Santilli, Weretilneck mantuvo otra reunión con Horacio Marín, presidente de YPF, para firmar un acta acuerdo sobre el proyecto “Argentina LNG”, de gas natural licuado. El convenio establece un marco regulatorio y de cooperación institucional que busca posicionar a la Argentina como proveedor confiable de energía, generar empleo de calidad e incentivar inversiones a largo plazo en la cadena del GNL.
El acuerdo por la reforma laboral incluye también programas de formación técnico-profesional, organizados por la provincia, las empresas involucradas, la Fundación YPF y distintas instituciones educativas, con el objetivo de potenciar las capacidades locales y fortalecer la mano de obra regional.
Repercusiones del apoyo a la reforma laboral
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró el avance del proyecto y remarcó la importancia de la colaboración regional: “Poder exportar GNL nos brinda un horizonte de progreso para toda la Norpatagonia y tendrá un impacto positivo en la economía nacional”.
Con el respaldo de siete gobernadores y los acuerdos vinculados al desarrollo energético, el gobierno apunta a avanzar en una agenda que combina reforma laboral y proyectos estratégicos, con el objetivo de generar empleo, inversiones y estabilidad económica.