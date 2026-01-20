La CAME pidió cambios en el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo general al proyecto de Reforma Laboral, compuesto por 180 artículos, aunque planteó objeciones puntuales a cinco de ellos, al advertir que podrían generar inestabilidad en el sector productivo.
La entidad señaló que, si bien considera necesaria la actualización de los convenios colectivos de trabajo, los cambios previstos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 podrían provocar un escenario de incertidumbre para las pequeñas y medianas empresas.
Uno de los principales puntos de preocupación es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Al respecto, el presidente de CAME, Ricardo Diab, sostuvo que “los convenios, aunque necesiten ser retocados, mejorados o actualizados, no pueden caer de un día para otro, porque eso generaría una incertidumbre muy compleja”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Diab advirtió que desarmar el entramado normativo actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en el contexto actual”.
La CAME sobre los aportes a las cámaras empresariales en la reforma laboral
En particular, el dirigente se refirió al artículo 128, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales, y alertó que esa medida dejaría a las entidades en una situación de “desigualdad absoluta” frente al sector sindical. Según su análisis, el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.
Desde la CAME también subrayaron que la pérdida de esos recursos afectaría los programas de formación profesional que las cámaras desarrollan en todo el país. “Gracias a las capacitaciones que realizamos, muchas empresas y pequeños comercios han logrado sostenerse incorporando nuevas habilidades”, explicó Diab.
Por otro lado, la CAME advirtió que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 podría derivar en futuros conflictos judiciales, de acuerdo con el análisis de sus asesores legales.
Ante este escenario, representantes de la entidad mantuvieron reuniones con legisladores nacionales, senadores integrantes de las comisiones correspondientes y diversos gobernadores, con el objetivo de que el Congreso contemple estas observaciones antes de la votación definitiva del proyecto.
Fuentes: NA, Radio Rivadavia y Archivo Diario UNO.