La CAME pidió cambios en el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

CAME sede La CAME aclaró con qué puntos de la reforma laboral no coincide.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Diab advirtió que desarmar el entramado normativo actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en el contexto actual”.

La CAME sobre los aportes a las cámaras empresariales en la reforma laboral

En particular, el dirigente se refirió al artículo 128, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales, y alertó que esa medida dejaría a las entidades en una situación de “desigualdad absoluta” frente al sector sindical. Según su análisis, el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.

Desde la CAME también subrayaron que la pérdida de esos recursos afectaría los programas de formación profesional que las cámaras desarrollan en todo el país. “Gracias a las capacitaciones que realizamos, muchas empresas y pequeños comercios han logrado sostenerse incorporando nuevas habilidades”, explicó Diab.

Por otro lado, la CAME advirtió que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 podría derivar en futuros conflictos judiciales, de acuerdo con el análisis de sus asesores legales.

Ante este escenario, representantes de la entidad mantuvieron reuniones con legisladores nacionales, senadores integrantes de las comisiones correspondientes y diversos gobernadores, con el objetivo de que el Congreso contemple estas observaciones antes de la votación definitiva del proyecto.

Fuentes: NA, Radio Rivadavia y Archivo Diario UNO.