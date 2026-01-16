Empleo en blanco sin perder la AUH: cómo funciona el régimen de incentivos de la reforma laboral

De hecho, este mismo jueves, durante una visita del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador mendocino ratificó su apoyo a la reforma laboral: "Es una herramienta relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.

El RIFL prevé una reducción de las contribuciones patronales y, además, es compatible con el cobro de planes sociales.

busqueda de empleo.jpg La reforma laboral incentiva a los empleadores que contraten en blanco.

Se trata de un programa de vigencia limitada: durará un año y comenzará a regir a partir del segundo mes desde la entrada en vigencia de la ley, en caso de que sea sancionada por el Congreso.

A diferencia de otras medidas económicas incluidas en la reforma laboral -como los incentivos a inversiones pyme o la quita del Impuesto a las Ganancias para empresas-, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral tendrá aplicación automática y no quedará supeditado a una decisión posterior del Ministerio de Economía.

Reforma laboral incentiva contratar jóvenes, desempleados, estatales y monotributistas

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) está diseñado para fomentar la creación de empleo registrado mediante beneficios fiscales directos.

Para que un empleador acceda a los beneficios, las nuevas incorporaciones deben cumplir con alguna de estas condiciones:

No haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025

Haber estado desempleado durante los seis meses previos al alta

durante los seis meses previos al alta Haber estado inscripto en el Monotributo

Provenir de un empleo en el sector público (nacional, provincial o municipal)

infografia incentivo empleo reforma laboral Los principales datos del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) que figura en el proyecto de reforma laboral. Infografía: NotebookLM

El RIFL de la reforma laboral: 4 años de beneficios para el empleador

Según figura en el proyecto de reforma laboral, por cada nuevo trabajador, el empleador pagará alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses (4 años) de la relación laboral:

2% en total para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares

3% con destino al PAMI

El régimen está destinado para todo tipo de empleadores, pero aquellos que adquieran esa condición a partir del 10 de diciembre de 2025 podrán aplicar el régimen solo hasta un máximo del 80% de su nómina de trabajadores.

Sí quedan excluidos quienes figuren en el registro de sanciones laborales (REPSAL) o que incurran en prácticas abusivas, como la sustitución fraudulenta de personal.

Construccion.jpg El régimen de incentivos para la contratación formal que figura en la reforma laboral incluye a trabajadores de la construcción.

Y no se puede usar el beneficio para trabajadores que hayan sido desvinculados por el mismo empleador dentro de los 12 meses anteriores.

La reforma laboral y un punto clave para quienes cobran AUH u otros planes sociales

El proyecto de reforma laboral es claro al establecer que el régimen de incentivos para la formalización del empleo es optativo para los empleadores y que, en caso de adherir, su aplicación es automática al momento de dar de alta la nueva relación laboral.

La iniciativa también contempla un aspecto central para quienes perciben planes sociales o programas de empleo y asistencia, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El texto del proyecto garantiza que los trabajadores que sean contratados bajo este régimen de incentivos continuarán cobrando sus beneficios sociales durante un año posterior a su incorporación al empleo formal, funcionando ese monto como un subsidio a la contratación.

auh, anses Como una especie de subsidio, los trabajadores contratados en blanco a partir de la reforma laboral podrán seguir cobrando la AUH por un año.

Esta garantía figura expresamente en el artículo 160 de la reforma laboral, que establece: “Las personas que sean contratadas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, y se encuentren gozando de planes y/o programas de empleo y/o de asistencia social -contributivas y no contributivas- continuarán percibiendo dichas prestaciones por el plazo máximo de hasta un año desde la registración de la relación laboral, en carácter de subsidio a su nueva ocupación y formalidad laboral”.

La reforma laboral y el poroteo con los gobernadores

Diego Santilli se fue de Mendoza sabiendo que cuenta con el apoyo de los legisladores cornejistas, y consideró que tampoco debería encontrar resistencia entre otros gobernadores porque la reforma laboral promueve previsibilidad, acompaña el crecimiento económico y amplía la base de empleo formal. El objetivo, dijo en Casa de Gobierno, es que una mayor actividad derive, a mediano plazo, en un aumento sostenido de la recaudación y que, de esa manera, las provincias puedan compensar ingresos a pesar del costo fiscal de la ley.