El salteño Gustavo Sáenz sumó su apoyo a la reforma laboral pero también le hizo reclamos a Diego Santilli

Cornejo, Santilli, Mema y Casado en el aeropuerto Diego Santilli estuvo la semana pasada en Mendoza.

Qué dijo Sáenz del encuentro con Santilli

El gobernador Gustavo Sáenz explicó: "Recibí en Salta al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en una reunión de trabajo en la que conversamos sobre los desafíos y prioridades de nuestra provincia y del Norte argentino".

Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita. En ese sentido, solicité el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo

"También planteé -agregó Sáenz- la necesidad de una mirada federal que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo, entendiendo que cuando las provincias crecen, también crece el país. Creo en el diálogo, en el trabajo conjunto y en la construcción de consensos. Con responsabilidad y compromiso, seguimos gestionando para que Salta tenga el lugar que merece".

Desde el entorno de Santilli contaron que "el encuentro con Sáenz fue muy positivo y el jefe salteño se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral”.

“De hecho, lo había dejado en claro con una declaración pública en sus redes sociales, donde anticipó su apoyo”, recordaron.

Santilli insistió en que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

Desde principios de enero, Santilli mantiene una agenda marcada por visitas a las provincias: el miércoles tiene previsto visitar a Figueroa en Neuquén, y el jueves hará lo propio en Entre Ríos junto al mandatario Rogelio Frigerio.

El gobierno estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma.

Uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los mandatarios provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias, que afecta la recaudación de ese tributo coparticipable.

Son varios los gobernadores aliados -entre ellos Cornejo- que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios.

Hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo.