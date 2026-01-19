Reforma laboral y glaciares, en la agenda de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero

comisión senado Una de las comisiones del Senado que debatirá el reforma laboral.

El decreto establece un temario acotado, con la Ley de Modernización Laboral (reforma laboral) como uno de los ejes centrales que el Poder Ejecutivo pretende debatir durante ese lapso.

El texto fija un plazo de 25 días de actividad legislativa durante el receso y dispone que cualquier iniciativa que no esté incluida en el listado oficial solo podrá ser tratada mediante una nueva convocatoria presidencial o con el consentimiento expreso del jefe de Estado. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, señala el artículo primero del decreto.

Se trata de la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Gobierno durante el receso legislativo. En diciembre pasado, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026 —la primera previsión financiera de la gestión Milei— y de la Ley de Inocencia Fiscal, en un contexto marcado por negociaciones intensas en ambas cámaras.

Reforma laboral, glaciares y acuerdos estratégicos

El temario habilitado para el debate parlamentario incluye el proyecto de Ley de Modernización Laboral, considerado uno de los pilares de la agenda económica y estructural del Gobierno; la iniciativa para adecuar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que introduce modificaciones a la Ley N.º 26.639; la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que será remitido por el Poder Ejecutivo; y la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

cnne-1110954-fernando-iglesias Milei quiere que la aprobación de la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Alcances del decreto

La convocatoria se fundamenta en las atribuciones previstas en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, que facultan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario de sesiones.

El decreto precisa que durante las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos expresamente incluidos en el anexo, que forma parte integrante de la norma. El llamado alcanza a ambas cámaras y fija un marco temporal preciso, lo que restringe el debate legislativo a los temas definidos por el Poder Ejecutivo.

Entre los puntos centrales figuran el tratamiento de la reforma laboral, la consideración del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, las modificaciones a la legislación ambiental vinculada a los glaciares y una designación diplomática considerada clave por el oficialismo.

Fuentes: A24, Boletín Oficial de la Nación y Archivo Diario UNO.