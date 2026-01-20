Mendoza entró en una nueva era minera con la primera perforación en el Distrito Malargüe

perforacion el perdido kobrea mineria malargue Kobrea inició la primera campaña de perforación minera en Malargüe. Foto: gentileza Kobrea Exploration Corp.

La inversión para esta primera campaña de perforación de 2.500 metros es de 5 millones de dólares.

Enero, mes histórico para la minería de Mendoza

Kobrea había programado el inicio de los trabajos para mediados de diciembre del 2025. Sin embargo, por la complicada geografía de la zona en la que se encuentra el proyecto El Perdido, la apertura del camino minero necesaria para el traslado de la maquinaria pesada se demoró un poco más de lo previsto.

Esta semana, ya con todo instalado, finalmente pudieron comenzar los trabajos.

Con la perforación, Kobrea podrá conocer fehacientemente la composición de minerales, la geometría y el tamaño del yacimiento y, por tanto, la viabilidad económica de la operación minera en El Perdido. La técnica utilizada para ello es la perforación diamantina.

primera perforacion 2026 kobrea el perdido malargue mineria Equipos instalados. Así comenzó la perforación en el Malargüe Distrito Minero Occidental. Foto: gentileza Kobrea Exploration Corp

La empresa encargada de estos sondajes es la mendocina Conosur Drilling S.A.

Qué es la perforación diamantina

La perforación diamantina es una técnica de exploración minera que se utiliza para conocer qué hay debajo del suelo, a qué profundidad y con qué calidad. Con esa información, la minera concluye si el yacimiento vale o no la pena.

Funciona como una especie de biopsia de la tierra: se perfora el terreno con maquinaria (como la de las fotos) y se extrae un cilindro de roca intacta, llamado testigo o core, que permite estudiar exactamente cómo es el subsuelo.

Se llama "diamantina" porque la broca que perfora tiene pequeños diamantes industriales en la punta, lo que permite cortar la roca sin romperla.

Caminos y campamento chequeados por la Autoridad Minera

Para llegar a este momento histórico, Kobrea debió presentar un plan de trabajo y recibir la autorización de la Autoridad Minera. Luego, en diciembre, la Unidad de Gestión Ambiental inspeccionó El Perdido, verificó el avance de la apertura del camino minero y constató el progreso de la traza hasta el sector denominado Los Caracoles.

También la señalización en obra, el control de velocidad de los vehículos y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de trabajos en terreno.

A su vez, se revisaron el manejo de residuos, el control de procesos erosivos y la protección de áreas consideradas sensibles por parte de la minera.

kobrea mineria cobre malargue Campamento instalado en Malargüe. La minera Kobrea empezó los trabajos de exploración en El Perdido. Foto: gentileza Kobrea Exploration Corp.

Según dijeron desde Gobierno, la UGA también inspeccionó la protección del patrimonio arqueológico que realiza la Kobrea, conforme con lo establecido en la actualización del Informe de Impacto Ambiental presentado.

Con el ok en mano y el campamento de exploración instalado, la minera de capitales canadienses dio inicio a la ansiada primera campaña de perforación en el Malargüe Distrito Minero Occidental.

Kobrea tiene 7 proyectos mineros en Malargüe

El Perdido es el primero de los 7 proyectos mineros que Kobrea tiene dentro del MDMO, en la Franja de Pórfidos del Neógeno, que atraviesa la frontera entre el centro de la Argentina y Chile.

“Las propiedades incluyen sistemas de pórfidos de cobre y molibdeno poco explorados dentro de una franja de pórfidos de clase mundial”, comentó en su momento James Hedalen, CEO de la empresa Kobrea Exploration Corp..

kobrea mineria malargue cobre.jpg Los 7 proyectos mineros de exploración de cobre de Kobrea en Malargüe.

Esos 7 proyectos incluyen 14 propiedades mineras, que cubren 73.334 hectáreas el distrito: El Perdido, Mantos de Cobre, Elena, Verónica, Cuprum, Sofi y El Destino. De ellos, los cuatro primeros fueron avalados por la Legislatura provincial en 2024 y los otros tres, en diciembre del año pasado.

Según los geólogos, estos proyectos mineros son altamente atractivos por su apariencia de ser considerados posibles depósitos de pórfidos de cobre, y por su cercanía con las minas de cobre más importantes del lado chileno.