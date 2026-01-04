Los dos proyectos mineros que se preparan para perforar en el primer trimestre de 2026

distrito minero malargue kobrea Kobrea tiene planificada la perforación para los primeros días de enero. Foto: Malargüe Distrito Minero

El segundo, de Ampere Lithium, aún espera la resolución administrativa de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero la intención es arrancar con las perforaciones en el primer trimestre del año.

La UGA verificó los trabajos en el camino del proyecto minero El Perdido

Antes de que finalizara 2025, la Unidad de Gestión Ambiental inspeccionó el proyecto de exploración El Perdido, que se encuentra dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental I.

Durante la visita, se verificó el avance de la apertura del camino minero y se constató el progreso de la traza hasta el sector denominado Los Caracoles.

También la señalización en obra, el control de velocidad de los vehículos y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de trabajos en terreno.

A su vez, se revisaron el manejo de residuos, el control de procesos erosivos y la protección de áreas consideradas sensibles por parte de la minera Kobrea.

camino el perdido kobrea mineria Así va quedando el camino minero en El Perdido, de Kobrea.

Otro de los ejes de la inspección de las autoridades mineras fue la protección del patrimonio arqueológico, conforme con lo establecido en la actualización del Informe de Impacto Ambiental. Además, se analizaron los criterios técnicos aplicados en la última presentación del Plan de Manejo de Apertura de Caminos, un documento clave para ordenar las tareas de infraestructura inicial.

La apertura de este camino es una etapa previa y necesaria a la instalación del campamento para avanzar con la exploración de pórfido de cobre, cuyo inicio se proyectó para este mes.

Perforación diamantina en el Sur de Mendoza

La técnica que utilizará Kobrea para conocer fehacientemente la composición de minerales, la geometría y el tamaño del yacimiento y, por tanto, la viabilidad económica de la operación minera en El Perdido, es la perforación diamantina.

De estos sondajes se encargará la empresa mendocina Conosur Drilling S.A.

Para esta primera campaña de perforación, la minera aseguró una inversión de 5 millones de dólares.

Don Luis proyectó la perforación para este trimestre

El otro que proyecta avanzar con la exploración minera en los primeros meses de este año es Don Luis. Para ello necesita la DIA que ya pasó por la etapa de Audiencia Pública. Apenas salga la resolución de la Autoridad Minera, la empresa Ampere Lithium se pondrá en marcha para perforar lo antes posible.

Según proyecta la minera, si la DIA sale pronto, las perforaciones podrían comenzar en marzo, después de finalizar los estudios de mapeo que permitirán definir la ubicación de los pozos.

A diferencia de lo que sucede con la minería de cobre, el proyecto de exploración de sales de litio no necesita pasar por la Legislatura provincial. Por eso, con la habilitación por parte del Ministerio de Energía y Ambiente será suficiente para iniciar los trabajos.

Exploracion minera Litio Don Luis San Rafael.jpg Don Luis espera la DIA para avanzar con la exploración minera en San Rafael.

De acuerdo con quienes impulsan el proyecto de exploración, Don Luis busca recoger "información técnica precisa sobre el potencial de sales de litio y otros minerales estratégicos" en Salinas del Diamante, entre San Rafael y Malargüe.

Entre otros datos, implica conocer las características del subsuelo, la calidad de las salmueras: o sea, sales de litio disueltas en agua, que luego deben filtrarse o concentrarse. Información clave para delimitar su pureza, y por tanto, su rentabilidad.

El litio es considerado un recurso estratégico hoy por hoy en todo el mundo. Su destino: baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, y también telefonía móvil y diverso equipamiento tecnológico.