Video: antimineros provocaron un principio de incendio en la Peatonal Sarmiento

Incendio en el árbol de Navidad de la peatonal Sarmiento

Gracias al accionar de otras personas que aparentemente también participaban de la marcha antiminera se lograron sofocar las llamas, aunque se registraron daños en la base del icónico pinito navideño.

Con botellas y baldes de agua de una de las fuentes, varias personas reaccionaron ante el fuego repentino. Hubo preocupación de muchos mendocinos y turistas que pasaban circunstancialmente por el lugar.