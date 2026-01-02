Video: antimineros provocaron un principio de incendio en la Peatonal Sarmiento

Un grupo de antimineros provocó un repudiable hecho en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza. Autoproclamándose como personas "en contra de la actividad en Mendoza" primero se concentraron en la zona de la calle Arístides Villanueva y más tarde se dirigieron a la Peatonal Sarmiento, donde alguien inició un incendio en el árbol de Navidad que lucía ese paseo público para las fiestas.
Gracias al accionar de otras personas que aparentemente también participaban de la marcha antiminera se lograron sofocar las llamas, aunque se registraron daños en la base del icónico pinito navideño.
Con botellas y baldes de agua de una de las fuentes, varias personas reaccionaron ante el fuego repentino. Hubo preocupación de muchos mendocinos y turistas que pasaban circunstancialmente por el lugar.
Aún se desconoce quiénes fueron los responsables pero se encontraron botellas con restos de combustible en la escena del siniestro.
De todas maneras, algunos testigos vieron a un hombre involucrado en el origen del incendio. Seguramente, las cámaras de seguridad podrán aclarar en las próximas horas lo que realmente sucedió.