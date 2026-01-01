Un hombre de aproximadamente 40 años en situación de calle falleció el miércoles por la tarde en un incendio que en principio se investiga como intencional. El hecho ocurrió en la cochera de una vivienda abandonada en la calle Prolongación Santa Fe y Maipú, de General Alvear. Por el hecho, hay 3 personas detenidas.
Un hombre murió en un incendio presuntamente intencional en la cochera de una casa abandonada
El incendio ocurrió en una vivienda en calle Prolongación Santa Fe y Maipú de Alvear. Bomberos encontró el cuerpo calcinado. Hay 3 detenidos en la Fiscalía
Personal policial recibió el llamado de emergencia al 911 alrededor de las 18. Bomberos logró sofocar las llamas rápidamente y mientras inspeccionaban el lugar encontraron el cuerpo de una persona calcinada.
Un médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del hombre aunque aún no logran identificarlo.
Detuvieron a tres personas para investigar si tienen relación con el hecho
Policía Científica y personal de Bomberos realizaron pericias en el lugar que permitieron la detención de 3 personas. Los sospechosos fueron trasladados a la Oficina Fiscal de General Alvear para ser investigados y determinar si tienen relación con el incendio.
La hipótesis de que el fuego fue intencional surge de las pericias preliminares en la propiedad, aunque aún se aguardan los informes técnicos definitivos.
En Las Heras asesinaron a un hombre de 70 años
Alrededor de las 4 de este jueves, un hombre de 70 años fue asesinado en El Algarrobal, de Las Heras, en una vivienda ubicada en la calle Pilcomayo del barrio Las Viñas.
La víctima fatal fue identificada como Antonio Ramírez, quien tenía una profunda lesión en el tórax ocasionada por un arma blanca, según confirmaron médicos del SEC.
En la escena del homicidio, los peritos lograron el secuestro de un cuchillo de carnicero con manchas de sangre, elemento que habría sido utilizado en el ataque.
Por el caso, una mujer de 36 años fue aprehendida y trasladada a sede judicial bajo averiguación de los hechos.
La investigación en Las Heras quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.