Un hombre murió en un incendio presuntamente intencional en la cochera de una casa abandonada

Ambulancia SEC Guaymallén.jpg El fallecimiento del hombre fue constatado por un médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) en el lugar.

Detuvieron a tres personas para investigar si tienen relación con el hecho

Policía Científica y personal de Bomberos realizaron pericias en el lugar que permitieron la detención de 3 personas. Los sospechosos fueron trasladados a la Oficina Fiscal de General Alvear para ser investigados y determinar si tienen relación con el incendio.

La hipótesis de que el fuego fue intencional surge de las pericias preliminares en la propiedad, aunque aún se aguardan los informes técnicos definitivos.

En Las Heras asesinaron a un hombre de 70 años

Alrededor de las 4 de este jueves, un hombre de 70 años fue asesinado en El Algarrobal, de Las Heras, en una vivienda ubicada en la calle Pilcomayo del barrio Las Viñas.

La víctima fatal fue identificada como Antonio Ramírez, quien tenía una profunda lesión en el tórax ocasionada por un arma blanca, según confirmaron médicos del SEC.

policía de Mendoza movil policial.jpg Una mujer quedó detenida por el asesinato en Las Heras.

En la escena del homicidio, los peritos lograron el secuestro de un cuchillo de carnicero con manchas de sangre, elemento que habría sido utilizado en el ataque.

Por el caso, una mujer de 36 años fue aprehendida y trasladada a sede judicial bajo averiguación de los hechos.

La investigación en Las Heras quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.