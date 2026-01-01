Inicio Policiales incendio
En General Alvear

Un hombre murió en un incendio presuntamente intencional en la cochera de una casa abandonada

El incendio ocurrió en una vivienda en calle Prolongación Santa Fe y Maipú de Alvear. Bomberos encontró el cuerpo calcinado. Hay 3 detenidos en la Fiscalía

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Bomberos encontraron el cadáver del hombre totalmente calcinado, luego de apagar el incendio.

Bomberos encontraron el cadáver del hombre totalmente calcinado, luego de apagar el incendio.

Un hombre de aproximadamente 40 años en situación de calle falleció el miércoles por la tarde en un incendio que en principio se investiga como intencional. El hecho ocurrió en la cochera de una vivienda abandonada en la calle Prolongación Santa Fe y Maipú, de General Alvear. Por el hecho, hay 3 personas detenidas.

Personal policial recibió el llamado de emergencia al 911 alrededor de las 18. Bomberos logró sofocar las llamas rápidamente y mientras inspeccionaban el lugar encontraron el cuerpo de una persona calcinada.

Un médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del hombre aunque aún no logran identificarlo.

Ambulancia SEC Guaymallén.jpg
El fallecimiento del hombre fue constatado por un médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) en el lugar.

El fallecimiento del hombre fue constatado por un médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) en el lugar.

Detuvieron a tres personas para investigar si tienen relación con el hecho

Policía Científica y personal de Bomberos realizaron pericias en el lugar que permitieron la detención de 3 personas. Los sospechosos fueron trasladados a la Oficina Fiscal de General Alvear para ser investigados y determinar si tienen relación con el incendio.

La hipótesis de que el fuego fue intencional surge de las pericias preliminares en la propiedad, aunque aún se aguardan los informes técnicos definitivos.

En Las Heras asesinaron a un hombre de 70 años

Alrededor de las 4 de este jueves, un hombre de 70 años fue asesinado en El Algarrobal, de Las Heras, en una vivienda ubicada en la calle Pilcomayo del barrio Las Viñas.

La víctima fatal fue identificada como Antonio Ramírez, quien tenía una profunda lesión en el tórax ocasionada por un arma blanca, según confirmaron médicos del SEC.

policía de Mendoza movil policial.jpg
Una mujer quedó detenida por el asesinato en Las Heras.

Una mujer quedó detenida por el asesinato en Las Heras.

En la escena del homicidio, los peritos lograron el secuestro de un cuchillo de carnicero con manchas de sangre, elemento que habría sido utilizado en el ataque.

Por el caso, una mujer de 36 años fue aprehendida y trasladada a sede judicial bajo averiguación de los hechos.

La investigación en Las Heras quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar