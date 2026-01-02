Qué pasa si gasté el rendimiento que el Banco Nación me depositó por error

error rendimientos banco nacion Fueron más de 250.000 las cuentas mendocinas que recibieron rendimientos del Banco Nación por error.

Además, el abogado Mario Vadillo, especialista en defensa del consumidor, explicó en diálogo con Diario UNO cuáles son los derechos que asisten a los clientes que se vieron involucrados en el error del Banco Nación.

El Banco Nación me dio rendimientos por error y los gasté: y ahora qué

Mientras el Banco Nación sigue sin explicar oficialmente qué fue lo que sucedió, ni se ha comunicado con sus clientes para notificar el pago indebido y su posterior reversión, desde el sindicato de bancarios advirtieron que el sistema ya está normalizado; y que se está tratando en particular cada caso de clientes que quedaron en sus cuentas con saldos negativos.

En Mendoza, los afectados por el error del Banco Nación fueron más de 250.000 clientes. Y en el país, más de 10 millones. En su mayoría se trató de empleados públicos, que tienen sus cuenta sueldo en esa entidad.

La falla estuvo en acreditar en concepto de “rendimientos en pesos o rendimientos en dólares” sumas que fueron de $100.000 a $700.000 y de 30 a 300 dólares. La sorpresa se dio el 31 de diciembre a la mañana. A pesar de ser un día inhábil, fue tal el revuelo que se generó, que el Banco Nación comenzó a revertir esos créditos esa misma tarde, aunque con fecha ficticia del 2 de enero, que fue el día hábil inmediatamente posterior.

El problema del saldo negativo y los intereses

El problema más grave se dio en aquellas cuentas en las que el monto del crédito depositado por error ya no estaba. A esos clientes les apareció un descubierto en negativo y, es probable –aunque eso se podrá comprobar recién la semana próxima- que esa “deuda” comience a generar intereses hasta tanto sea cancelada.

rev inter banco nacion Así se aparece en las cuentas la reversión del rendimiento generado por error por el Banco Nación. Cuando no hay fondos, aparece en rojo.

Según Giménez, el contrato de apertura de una caja de ahorro en el Banco Nación establece que los clientes no pueden disponer de fondos cuyo origen no está claramente identificado. Sin embargo, como explicó el abogado Vadillo a Diario UNO, en este caso, si bien el monto no era habitual, el concepto “Rend. Pesos” sí lo era.

“El Banco Nación no puede disponer de la cuenta como si fuera suya. Ante el error, lo que debió hacer fue comunicarlo al cliente y reclamar la devolución. De la misma manera que lo tendría que hacer un privado si se equivoca al momento de hacer una transferencia”, señaló.

Sí es cierto que ninguna persona puede enriquecerse indebidamente y que, efectivamente, el dinero depositado por error no era propiedad del cliente por lo que existe el derecho del banco a reclamarlo y la obligación del sujeto de devolverlo.

“Pero lo que no puede hacer el Banco Nación es, primero debitártelo sin comunicarlo, segundo, generarte un descubierto si no encontró el dinero, y mucho menos cobrarte intereses por ello”, recalcó Vadillo.

Qué alternativas tengo si me gasté los rendimientos que el Banco Nación me dio por error

Como principal alternativa, Vadillo sugiere que el cliente del Banco Nación recurra a Defensa del Consumidor provincial o nacional. El reclamo en esa instancia se realiza de forma gratuita y sin necesidad de la asistencia de un abogado. “Incluso en Mendoza existe el juzgado de pequeñas causas –como sería esta- que también opera de forma gratuita para el accionante”, dijo.

Otra opción, es la denuncia ante el Banco Central de la República Argentina, que cuenta con una ventanilla de atención al cliente bancario. En este caso, tampoco es necesaria la asesoría de un abogado.

“El BCRA puede intervenir porque debitarte por la fuerza y generarte un descubierto es una mala práctica bancaria. Y, además, la cuenta sueldo está protegida constitucionalmente y no puede tener cargo alguno”, explicó Mario Vadillo.

Banco Nación

En algunos casos, podría el cliente del Banco Nación podría incluso efectuar un reclamo por daño moral o daño punitivo. “El error fue del banco y no puede terminar pagándolo el trabajador”, dijo.

“¿Cómo se podría legitimar que un banco –cualquiera- pueda convertir su propio error en una deuda del cliente a su favor, cobrarle intereses y luego descontar todo el saldo junto a la acreditación del sueldo? Sería una forma de autotutela financiera incompatible con el derecho del consumidor y con la protección constitucional del salario”, analizó Vadillo.

Por lo pronto, desde La Bancaria pidieron a los mendocinos afectados por el error del Banco Nación que ya no cuentan con el dinero en sus cuentas, que se acerquen por ventanilla con especial paciencia y comprensión hacia los trabajadores bancarios.