Confirmaron el primer caso de la "super gripe" de la variante K en Mendoza

Un turista español de 74 años se convirtió en el primer caso confirmado de la nueva cepa de la gripe A H3N2. Está internado en el hospital Carrillo

Por Redacción de UNO [email protected]
La muestra del paciente con gripe había sido enviada al Malbran, donde confirmaron que tiene la variante K, que es muy contagiosa.

Un turista español de 74 años se convirtió en el primer caso confirmado de la nueva cepa de la gripe conocida como influenza A H3N2 correspondiente al subclado K en Mendoza. El hombre se encuentra internado en el hospital Carrillo, de Las Heras. Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, desde donde comunicaron la novedad.

El hombre había venido de vacaciones a pasar las fiestas de fin de año a Mendoza y a los dos días de llegar a la provincia comenzó a tener fiebre, lo que derivó en dificultad para respirar y derivó luego en su internación tras una consulta en la guardia del Hospital Central.

El paciente tiene múltiples comorbilidades: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), cáncer de próstata y artritis, lo que agravó su cuadro clínico al contagiarse de esta gripe.

También analizaron el avance de una vacuna universal para evitar el virus de la influenza (gripe).
Desde el Instituto Malbrán confirmaron que el paciente con gripe A H3N2 correspondiente al subclado K.

El Malbrán -el organismo público de referencia en salud de Argentina que trabaja en diagnóstico, investigación y vigilancia de enfermedades infecciosas- había confirmado el caso de H3N2 con un estudio previo y restaba verificar si se trataba o no de la variante K que ha generado preocupación a nivel mundial por su alto grado de contagiosidad.

De todas maneras, desde el Carrillo aclararon la semana pasada que ninguno de los parientes de este turista ha reportado síntomas compatibles con este tipo de gripe.

La severidad, como en otras gripes, sigue atada a la biografía de cada cuerpo: mayor riesgo de complicaciones en niños pequeños, personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades de base.

Los datos preliminares citados en la actualización señalan que la vacunación sigue planteada como una de las principales barreras contra cuadros graves.

En Argentina, la vigilancia virológica nacional ya miró con lupa muestras remitidas. De 10 casos de Influenza A(H3N2) secuenciados, 6 correspondieron al subclado K. La distribución informada incluyó Buenos Aires (2 casos), Santa Cruz (2 casos) y Neuquén (2 casos).

