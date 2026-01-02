Confirmaron el primer caso de la "super gripe" de la variante K en Mendoza

También analizaron el avance de una vacuna universal para evitar el virus de la influenza (gripe). Desde el Instituto Malbrán confirmaron que el paciente con gripe A H3N2 correspondiente al subclado K.

El Malbrán -el organismo público de referencia en salud de Argentina que trabaja en diagnóstico, investigación y vigilancia de enfermedades infecciosas- había confirmado el caso de H3N2 con un estudio previo y restaba verificar si se trataba o no de la variante K que ha generado preocupación a nivel mundial por su alto grado de contagiosidad.

De todas maneras, desde el Carrillo aclararon la semana pasada que ninguno de los parientes de este turista ha reportado síntomas compatibles con este tipo de gripe.

La severidad, como en otras gripes, sigue atada a la biografía de cada cuerpo: mayor riesgo de complicaciones en niños pequeños, personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades de base.

Los datos preliminares citados en la actualización señalan que la vacunación sigue planteada como una de las principales barreras contra cuadros graves.

En Argentina, la vigilancia virológica nacional ya miró con lupa muestras remitidas. De 10 casos de Influenza A(H3N2) secuenciados, 6 correspondieron al subclado K. La distribución informada incluyó Buenos Aires (2 casos), Santa Cruz (2 casos) y Neuquén (2 casos).

