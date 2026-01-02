Cuánto cuesta un día de spa en el Hotel de Cacheuta

hotel en cacheuta

Hotel & Spa Termas Cacheuta: cuánto cuesta un día de spa

Entre las diferentes opciones encontramos la experiencia TermaSpa Full Day que incluye acceso al TermaSpa, almuerzo buffet criollo con comidas regionales y toalla. Un día completo cuesta $130.000 y es para personas mayores de 14 años. Está disponible todos los días del año de 10 a 18hs, y se puede reservar en la página web oficial.

Los turistas tienen la posibilidad de sumar el servicio de traslado con un costo adicional. En el sitio hay un listado de hoteles de Mendoza por los que se realiza el retiro de pasajeros. El traslado contempla un recorrido por distintos hoteles de la ciudad, lo que puede implicar una espera de hasta 60 minutos, para luego iniciar el viaje hacia Cacheuta, con una duración aproximada de 45 minutos.

Otra experiencia es la Tarde de TermoSpa de 15 a 18hs, con acceso al TermaSpa, una picada de fiambres y cerveza artesanales, que incluye una toalla para cada visitante. Esta opción cuesta $84.000 y tiene una duración de tres horas.

hotel cacheuta spa

Los adultos mayores mendocinos pueden acceder a un 20% de descuento presentando su DNI, para comprar una experiencia en el Parque Termal.

Otras experiencias

Conecta tus Sentidos: incluye un día de actividades guiadas de mindfulness en el TermaSpa, almuerzo buffet (sin bebidas), toalla y bata. Cuesta $185.000 por día.

TermaSpa Full Day + Masaje Conecta: acceso al TermaSpa, una sesión de masajes integral de una 50 minutos, almuerzo, toalla y bata. Esta experiencia cuesta $205.000.

Un día de alojamiento en una habitación simple cuesta $295.000 o $325.000 sábados y días de alta demanda. El precio es por una noche en una habitación con vista interna. Un cuarto con vistas a las montañas y a la piscina cuesta entre $330.000 y $360.000.

Para una opción más accesible, aparece el parque de agua Termas de Cacheuta con piscinas de distintas temperaturas, diferentes hidroterapias, toboganas para los más chicos, quinchos y parrillas. La entrada para mayores de 11 años cuesta $13.000 de lunes a viernes y $15.000 los sábados, domingos y feriados. Está abierto de 10:00 a 18:00hs.