El primer hospital del mundo no se encuentra ni en América ni en Europa y data del 500 d.c

Cuando pensamos en hospitales modernos con médicos especializados, enseñanza académica y espacios destinados a la investigación, solemos creer que son inventos relativamente recientes. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. El primer hospital del mundo, entendido como un establecimiento organizado para diagnosticar, tratar, investigar y enseñar, se fundó hace casi 1.500 años.
El hospital es un centro que brinda servicios de internación a personas lesionadas, enfermas o embarazadas y cuenta con instalaciones para la observación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a corto o largo plazo. Pero de seguro pocas personas se han preguntado cuál fue el primer hospital del mundo.
Pues se cree que la historia de su trayectoria empieza en Medio Oriente con la Academia de Gondishapur (o Gundishapur), creada en el año 529 d. C., en la región que hoy corresponde a Irán.
La historia del primer hospital del mundo
La Academia de Gondishapur no fue solo un lugar para atender enfermos. Funcionó como centro de formación médica, institución de investigación científica, como espacio de intercambio cultural y académico y sin dudas como un hospital con salas organizadas por especialidad.
Construido por cristianos en la ciudad de Gondishapur en Persia, el actual Irán, allí trabajaban médicos persas, griegos, indios y sirios, lo que permitió combinar distintos saberes y desarrollar prácticas más avanzadas para la época. Este enfoque convirtió al lugar en un referente científico del mundo antiguo.
A diferencia de los centros caritativos o religiosos que existían antes donde se brindaba refugio y asistencia básica, Gondishapur tenía una estructura similar a los hospitales actuales. Uno de los mayores aportes de la Academia fue su papel como centro de traducción y preservación del conocimiento. Allí se recopilaron obras médicas de Hipócrates y Galeno (tradición griega), textos de medicina india y estudios persas y babilónicos.
Los dos grandes precursores del primer hospital del mundo
- El primer hospital del mundo cuenta con dos precursores: Egipto y Grecia.
- La medicina egipcia es una práctica desarrollada en el Antiguo Egipto aproximadamente en el 3000 a. C. Se llevaban a cabo las prácticas medicinales en los templos.
- En Egipto se trataba a quienes tenían una enfermedad con causas desconocidas y a los traumas. Además, los muertos eran momificados.
- Por otro lado, en la antigua Grecia, el templo dedicado a Asclepio, el dios de la curación, se llamaba Asclepieion y era un centro de consulta, pronóstico y tratamiento médico.