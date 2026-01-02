El primer hospital del mundo no se encuentra ni en América ni en Europa y data del 500 d.c

el primer hospital del mundo El primer hospital del mundo tuvo lugar en lo que hoy es Irán.

La historia del primer hospital del mundo

La Academia de Gondishapur no fue solo un lugar para atender enfermos. Funcionó como centro de formación médica, institución de investigación científica, como espacio de intercambio cultural y académico y sin dudas como un hospital con salas organizadas por especialidad.

Construido por cristianos en la ciudad de Gondishapur en Persia, el actual Irán, allí trabajaban médicos persas, griegos, indios y sirios, lo que permitió combinar distintos saberes y desarrollar prácticas más avanzadas para la época. Este enfoque convirtió al lugar en un referente científico del mundo antiguo.

A diferencia de los centros caritativos o religiosos que existían antes donde se brindaba refugio y asistencia básica, Gondishapur tenía una estructura similar a los hospitales actuales. Uno de los mayores aportes de la Academia fue su papel como centro de traducción y preservación del conocimiento. Allí se recopilaron obras médicas de Hipócrates y Galeno (tradición griega), textos de medicina india y estudios persas y babilónicos.

medicina egipcia y griega La historia de los hospitales comenzó en la Antigüedad con hospitales en Grecia, el Imperio Romano y también en el subcontinente indio.

Los dos grandes precursores del primer hospital del mundo