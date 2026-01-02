En este escenario, se construye el mayor centro de datos de América Latina, una construcción colosal que no solo redefine la escala tecnológica de la región, sino que posiciona a un país como un referente global en innovación, conectividad y desarrollo digital del mundo.

Centro de datos Patagonia argentina

Construyen el mayor centro de datos en América Latina: el país que es referente del mundo en tecnología

El proyecto consiste en la construcción del mayor centro de datos de América Latina en la Patagonia argentina, una región que combina condiciones naturales estratégicas con un enorme potencial energético. Este data center será una instalación de altísima capacidad destinada a alojar, procesar y proteger grandes volúmenes de información digital, fundamentales para servicios en la nube, inteligencia artificial, sistemas financieros, telecomunicaciones y plataformas tecnológicas globales.