Construyen el mayor centro de datos en América Latina: el país que es referente del mundo en tecnología

En un mundo donde los datos se han convertido en el pulso silencioso de la economía digital, América Latina comienza a escribir un nuevo capítulo. Ya no se trata solo de consumir tecnología, sino de construirla, alojarla y proyectarla al mundo.
Este centro de datos no es solo una obra de ingeniería de América Latina, es una declaración de futuro para el mundo
En este escenario, se construye el mayor centro de datos de América Latina, una construcción colosal que no solo redefine la escala tecnológica de la región, sino que posiciona a un país como un referente global en innovación, conectividad y desarrollo digital del mundo.
El proyecto consiste en la construcción del mayor centro de datos de América Latina en la Patagonia argentina, una región que combina condiciones naturales estratégicas con un enorme potencial energético. Este data center será una instalación de altísima capacidad destinada a alojar, procesar y proteger grandes volúmenes de información digital, fundamentales para servicios en la nube, inteligencia artificial, sistemas financieros, telecomunicaciones y plataformas tecnológicas globales.
La elección de la Patagonia no es casual. Su clima frío reduce de manera significativa los costos de refrigeración de los equipos, uno de los principales desafíos de este tipo de construcciones. A esto se suma la disponibilidad de energía y el espacio necesario para desarrollar un complejo tecnológico de escala continental. Desde el sur de América Latina, este centro de datos conectará a la región con el corazón mismo de la economía digital del mundo.
Como será este enorme centro de datos de América Latina
- esta construcción incorporará sistemas avanzados de enfriamiento, optimización del consumo energético y tecnologías alineadas con estándares ambientales internacionales, reduciendo la huella de carbono.
- contará con múltiples capas de protección, tanto en infraestructura física como en ciberseguridad, garantizando la integridad de datos sensibles de empresas, gobiernos y usuarios.
- estará integrado a redes de alta velocidad y baja latencia, permitiendo una conexión directa y eficiente con mercados y plataformas tecnológicas del mundo.
- generará empleo calificado, impulsará la formación técnica y atraerá inversiones tecnológicas, fortaleciendo el ecosistema de innovación local y regional de Argentina.