La región de América Latina se ha convertido en una pieza clave para la India, una economía que crece de manera sostenida y cuya demanda interna continúa en expansión. Frente a la escasez de recursos estratégicos, la ve como un socio fundamental.
India tiene en la mira en 2 países de América Latina para explorar sus metales como cobre, oro y litio
América Latina se consolidó como un socio estratégico para India, que busca asegurar materias primas clave para sostener su crecimiento
Este acercamiento entre América Latina e India forma parte de una estrategia más amplia del país asiático para garantizar materias primas críticas, reducir su vulnerabilidad frente a interrupciones externas y avanzar con mayor solidez en su transición energética y tecnológica.
Ocho empresas indias, entre estatales y privadas, han manifestado interés por invertir en proyectos minero-energéticos en Perú, enfocados en metales como el cobre, el oro y el litio, según confirmó el gobierno peruano durante eventos como la convención minera PERUMIN. La creciente demanda por parte de India y otras economías emergentes ha impulsado a conglomerados como Adani y Hindalco a explorar activos mineros en el país andino.
Pero en América Latina no es solo Perú, llama la atención de India. Al sur, Argentina forma parte del llamado “triángulo del litio” junto con Chile y Bolivia, una región que concentra una parte muy significativa de las reservas mundiales de este mineral indispensable para baterías, vehículos eléctricos y una transición energética sostenible.
El interés de India en América Latina
En Buenos Aires, la cooperación india ha cobrado forma institucional, a comienzos de 2025 se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto en Recursos Mineros entre Argentina e India, donde ambos países acordaron intercambiar información técnica y explorar oportunidades de inversión y cooperación en exploración de minerales críticos como el litio.
Según Mining, India ha firmado acuerdos específicos para explorar y desarrollar bloques de litio en la provincia argentina de Catamarca, impulsados por la empresa estatal Khanij Bidesh India Ltd. (KABIL), junto con socios locales, lo que marca un avance concreto en cuestiones que hasta hace poco eran solo promesas sobre el papel.