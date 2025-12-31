India tiene en la mira en 2 países de América Latina para explorar sus metales como cobre, oro y litio

Pero en América Latina no es solo Perú, llama la atención de India. Al sur, Argentina forma parte del llamado “triángulo del litio” junto con Chile y Bolivia, una región que concentra una parte muy significativa de las reservas mundiales de este mineral indispensable para baterías, vehículos eléctricos y una transición energética sostenible.

India

El interés de India en América Latina

En Buenos Aires, la cooperación india ha cobrado forma institucional, a comienzos de 2025 se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto en Recursos Mineros entre Argentina e India, donde ambos países acordaron intercambiar información técnica y explorar oportunidades de inversión y cooperación en exploración de minerales críticos como el litio.

Según Mining, India ha firmado acuerdos específicos para explorar y desarrollar bloques de litio en la provincia argentina de Catamarca, impulsados por la empresa estatal Khanij Bidesh India Ltd. (KABIL), junto con socios locales, lo que marca un avance concreto en cuestiones que hasta hace poco eran solo promesas sobre el papel.