Este 2 de enero hay un corte de agua por un plazo estimado en 30 horas: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

acueducto de 500 milímetros de diámetro Las tareas demandarán la interrupción total del suministro a toda la localidad de Punta Lara, a partir de las 6:00 am por un plazo estimado en 30 horas.

Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua por 30 horas

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará la obra de habilitación del acueducto de 500 milímetros de diámetro que transportará agua desde la Planta Potabilizadora de Agua "Donato Gerardi" hasta la Cisterna de Punta Lara.