Las mil y una propiedades del romero, el rey de los beneficios

Esta especie, resistente y fácil de cuidar, destaca por su versatilidad y los diversos beneficios que puede aportar en el entorno doméstico.

El romero es una planta aromática que regularmente es utilizada en la preparación de alimentos, funcionando como un excelente condimento, especialmente en carnes y salsas.

Además de utilizarse en la cocina como condimento y aromatizante de muchas preparaciones, también tiene grandes propiedades para ser utilizadas en beneficio de nuestra salud.

El romero contiene ácido carnósico, las cuales tienen propiedades neuroprotectoras, que a su vez ayudan a proteger de enfermedades tan degenerativas como el Alzheimer, y de igual manera la pérdida de memoria normal que se padece al envejecer.

El romero es muy conocido también por su efectividad en problemas de migraña; se pone a hervir agua con unas ramas de romero, y estando bien caliente se coloca una toalla en la cabeza para recibir el vapor durante unos diez o quince minutos.

Además, el olor del romero es delicioso, y con solo este procedimiento puede mejorar tu humor y tu memoria.

El romero tiene entre sus propiedades poderosos componentes que actúan en el organismo previniendo el cáncer. El aceite de romero es un excelente tratamiento natural para combatir la artritis, para los dolores en músculos y articulaciones, por sus grandes propiedades antiinflamatorias inhibe las enzimas COX-2, la cual es la causante del dolor y la inflamación en el cuerpo.

Entre sus propiedades curativas encontramos que ayuda a controlar problemas de hipertensión, es excelente como tónico para evitar la caída del cabello y también es muy bueno para quienes tienen problemas de sobrepeso.

En el ámbito gastronómico, el romero se valora por su capacidad para realzar el sabor de numerosos platos. Es habitual que se utilice en preparaciones con carnes, guisos, panes y aceites aromatizados.

Su sabor intenso y ligeramente amargo aporta profundidad y carácter a las recetas más simples. Además, es una hierba que mantiene sus propiedades incluso durante la cocción prolongada.

Fuente: eldia.com.do