Ni verde, ni piel: el color de corrector que es ideal para disimular las ojeras de la cara

Si bien el color piel o nude, como también el verde, son de los más populares en lo que tiene que ver con el uso del corrector de ojeras en maquillaje, hay una nueva alternativa que comienza a ser cada vez más popular y cada vez más utilizada.
Generalmente, las ojeras aparecen por el cansancio, el exceso de maquillaje u otros síntomas, aunque lo cierto es que pueden ser eliminadas.
El color de corrector que es ideal para disimular las ojeras de la cara
El corrector naranja es ideal para eliminar ojeras profundas, azuladas o moradas porque, basado en la teoría del color, el naranja es el tono opuesto al azul en el círculo cromático.
De esta manera, se permite neutralizar y equilibrar los tonos fríos de la ojera, cancelando la oscuridad de la misma y evitando que la zona se vea grisácea.
Contrario al corrector beige o claro, el naranja es mejor para cubrir hiperpigmentación sin dejar un acabado gris. Por todo esto, es muy popular en el mundo del maquillaje.
Para usar este corrector de ojeras correctamente, debes seguir al pie de la letra los pasos que se muestran a continuación:
- Aplica una mínima cantidad en la zona más oscura.
- Difumina suavemente con el dedo, esponja o brocha.
- Aplica tu corrector habitual encima para tapar el color naranja y unificar.
Más allá del maquillaje: consejos para prevenir las ojeras en la cara
- Descanso: dormir 7-8 horas diarias permite que la piel se recupere y regenera, reduciendo el aspecto cansado.
- Alimentación: consumir alimentos ricos en hierro, vitamina K, C y B12 (verduras de hoja verde, cítricos, pescados) para mejorar la oxigenación y producción de colágeno.
- Hidratación: beber suficiente agua para mantener la piel tersa y reducir la apariencia de hundimiento.
- Evitar hábitos nocivos: limitar el consumo de alcohol y tabaco ayuda a prevenir la deshidratación y la inflamación de la zona.
- Control de alergias: tratar las alergias estacionales, evitando frotarse los ojos, una causa común de pigmentación y ojeras vasculares