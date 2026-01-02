Ni verde, ni piel: el color de corrector que es ideal para disimular las ojeras de la cara

De esta manera, se permite neutralizar y equilibrar los tonos fríos de la ojera, cancelando la oscuridad de la misma y evitando que la zona se vea grisácea.

Contrario al corrector beige o claro, el naranja es mejor para cubrir hiperpigmentación sin dejar un acabado gris. Por todo esto, es muy popular en el mundo del maquillaje.

Al ser opuesto al color de la ojera, el corrector naranja es ideal.

Para usar este corrector de ojeras correctamente, debes seguir al pie de la letra los pasos que se muestran a continuación:

Aplica una mínima cantidad en la zona más oscura.

Difumina suavemente con el dedo, esponja o brocha.

Aplica tu corrector habitual encima para tapar el color naranja y unificar.

Más allá del maquillaje: consejos para prevenir las ojeras en la cara