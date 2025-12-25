Cómo eliminar las ojeras de la cara utilizando cubos de hielo: truco casero de belleza

Para realizar este truco de belleza casera, todo lo que tienes que hacer es envolver el hielo en un paño suave y aplicarlo con toques suaves durante un período de entre dos y tres minutos.

cubos de hielo El frío de los cubos de hielo reduce la hinchazón de la cara, entre otros beneficios.

Cómo eliminar las ojeras de la cara usando cubos de hielo

Aunque el efecto de los cubos de hielo en el rostro es temporal, puede ser potenciado con cubos de té verde o aloe vera, siempre aplicando con la piel limpia para no irritar. En concreto, los pasos a seguir son los que se muestran a continuación: