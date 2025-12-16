Inicio Sociedad manzana
Truco casero y efectivo

Colgar cáscaras de manzana en el balcón de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En lugar de ser desechadas, las cáscaras de manzana pueden ser colgadas en el balcón de casa con grandes beneficios

Luciano Carluccio
Puedes colgar cáscaras de manzana en el balcón de casa para obtener beneficios. 

Con el paso del tiempo, las cáscaras de la manzana han dejado de ser un elemento desechable para pasar a ser protagonistas de diferentes trucos caseros y efectivos que puedes realizar en distintos lugares de casa. Esto se debe a la gran cantidad de propiedades que la misma contiene.

Por ejemplo, uno de los sectores en donde puedes utilizarlas es el balcón de tu hogar, donde a menudo se presentan problemas de difícil solución.

manzana, cascara
Las cáscaras de manzana toman protagonismo en el mundo de lo casero.

Por qué se recomienda colgar cáscaras de manzana en el balcón de casa

Los olores frutales y dulces de las cáscaras son intensos y desagradables para ciertos insectos, ayudando a mantenerlos alejados de tu balcón. Los mosquitos y las moscas entran en esta sección.

Las cáscaras de manzana son ricas en vitaminas (B, C) y minerales (fósforo, potasio, calcio) que, al dejarlas en agua, crean un líquido nutritivo para regar tus plantas del balcón, mejorando su floración y salud.

Como si todo fuese poco, tienes que saber que las cáscaras de manzana liberan un perfume fresco y dulce, especialmente cuando se calientan o secan, mejorando el olor del espacio sin químicos.

balcon, casa, decoracion
Puedes colocar molinillos de viento para cumplir, tambi&eacute;n, con el objetivo de eliminar plagas.&nbsp;

Puedes colocar molinillos de viento para cumplir, también, con el objetivo de eliminar plagas.

En el caso de que quieras perfumar o usarla contra las plagas, lo que tienes que hacer es colgar las cáscaras de manzana frescas o secas directamente en una red o bolsa transpirable en el balcón.

Para el abono de tus plantas, bastará con remojar las cáscaras en agua por al menos 24 horas (o licúalas) y usa ese "té de manzana" para regar tus macetas.

Qué colgar en el balcón de casa para ahuyentar aves e insectos

Además de las cáscaras, puedes recurrir a otros elementos caseros para cumplir con la misma finalidad. Algunos de los destacados son los que se muestran a continuación:

  • CDs viejos/Papel de aluminio/Cintas reflectantes: cuelga tiras o CDs para que los destellos y el movimiento los molesten y se sientan inseguros, según detalla un artículo de Vía País y otro de El País.
  • Tapas de gaseosa: enhebradas en hilo y expuestas al viento, hacen ruido y reflejan luz, asustando aves e insectos.
  • Campanillas de viento o adornos móviles: el sonido y movimiento constante también perturba a las aves.
  • Figuras de depredadores: coloca búhos o cometas con forma de aves rapaces, moviéndolos ocasionalmente para que no se acostumbren.

