Colgar cáscaras de manzana en el balcón de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las cáscaras de manzana son ricas en vitaminas (B, C) y minerales (fósforo, potasio, calcio) que, al dejarlas en agua, crean un líquido nutritivo para regar tus plantas del balcón, mejorando su floración y salud.

Como si todo fuese poco, tienes que saber que las cáscaras de manzana liberan un perfume fresco y dulce, especialmente cuando se calientan o secan, mejorando el olor del espacio sin químicos.

Puedes colocar molinillos de viento para cumplir, también, con el objetivo de eliminar plagas.

En el caso de que quieras perfumar o usarla contra las plagas, lo que tienes que hacer es colgar las cáscaras de manzana frescas o secas directamente en una red o bolsa transpirable en el balcón.

Para el abono de tus plantas, bastará con remojar las cáscaras en agua por al menos 24 horas (o licúalas) y usa ese "té de manzana" para regar tus macetas.

Qué colgar en el balcón de casa para ahuyentar aves e insectos

Además de las cáscaras, puedes recurrir a otros elementos caseros para cumplir con la misma finalidad. Algunos de los destacados son los que se muestran a continuación: