Colgar cáscaras de manzana en el balcón de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, las cáscaras de la manzana han dejado de ser un elemento desechable para pasar a ser protagonistas de diferentes trucos caseros y efectivos que puedes realizar en distintos lugares de casa. Esto se debe a la gran cantidad de propiedades que la misma contiene.
Por ejemplo, uno de los sectores en donde puedes utilizarlas es el balcón de tu hogar, donde a menudo se presentan problemas de difícil solución.
Por qué se recomienda colgar cáscaras de manzana en el balcón de casa
Los olores frutales y dulces de las cáscaras son intensos y desagradables para ciertos insectos, ayudando a mantenerlos alejados de tu balcón. Los mosquitos y las moscas entran en esta sección.
Las cáscaras de manzana son ricas en vitaminas (B, C) y minerales (fósforo, potasio, calcio) que, al dejarlas en agua, crean un líquido nutritivo para regar tus plantas del balcón, mejorando su floración y salud.
Como si todo fuese poco, tienes que saber que las cáscaras de manzana liberan un perfume fresco y dulce, especialmente cuando se calientan o secan, mejorando el olor del espacio sin químicos.
En el caso de que quieras perfumar o usarla contra las plagas, lo que tienes que hacer es colgar las cáscaras de manzana frescas o secas directamente en una red o bolsa transpirable en el balcón.
Para el abono de tus plantas, bastará con remojar las cáscaras en agua por al menos 24 horas (o licúalas) y usa ese "té de manzana" para regar tus macetas.
Qué colgar en el balcón de casa para ahuyentar aves e insectos
Además de las cáscaras, puedes recurrir a otros elementos caseros para cumplir con la misma finalidad. Algunos de los destacados son los que se muestran a continuación:
- CDs viejos/Papel de aluminio/Cintas reflectantes: cuelga tiras o CDs para que los destellos y el movimiento los molesten y se sientan inseguros, según detalla un artículo de Vía País y otro de El País.
- Tapas de gaseosa: enhebradas en hilo y expuestas al viento, hacen ruido y reflejan luz, asustando aves e insectos.
- Campanillas de viento o adornos móviles: el sonido y movimiento constante también perturba a las aves.
- Figuras de depredadores: coloca búhos o cometas con forma de aves rapaces, moviéndolos ocasionalmente para que no se acostumbren.