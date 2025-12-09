Qué lleva la ensalada Waldorf: la receta fresca y agridulce más fácil y famosa del mundo

La ensalada Waldorf es una de las recetas creadas en el siglo XIX en el Hotel Waldorf de Nueva York. Al parecer, un maitre pícaro, Oscar Tschirky, se la atribuyó junto con otras preparaciones que se servían en el lugar y publicó un libro de cocina: el primero donde figura esta comida fría.
Símbolo de lujo, la ensalada Waldorf se hizo popular en las cocinas de restaurantes y hogares de todo el mundo. Esta receta lleva ingredientes agridulces que le dan un toque de elegancia: manzana verde, apio, repollo, nueces, mayonesa, queso azul y uvas.
Muchos chefs han agregado sus propios ingredientes para darle su sello particular a la ensalada Waldorf, como hierbas aromáticas, quesos, pasas, ananá o jamón.
Receta de la ensalada Waldorf
Ingredientes:
Para la base:
- 4 manzanas verdes
- 4–5 tallos de apio
- 1 taza de repollo blanco o de lechuga iceberg (opcional)
- 1 taza de nueces picadas
- 1 cda. de Jugo de limón
Para el aderezo cremoso:
- 4 cdas. de mayonesa
- 4 cdas. de crema de leche
- 2 cdas. de Jugo de limón
- Sal y pimienta blanca
Toque gourmet (opcional):
- 50 g de queso azul
- Uvas rojas sin semillas
Cómo preparar la ensalada Waldorf: la receta, paso a paso
- Primero, corta las manzanas peladas y mézclalas con el jugo de limón y una pizca de sal.
- A continuación, agrega el apio cortado fino y sin hojas, las nueces picadas y el repollo o la lechuga.
- Para el aderezo, mezcla la mayonesa con la crema de leche, el jugo de limón, sal y pimienta.
- Vuelca la guarnición sobre la ensalada y mézclala con movimientos suaves.
- Para terminar, si quieres, agrega el queso azul en trocitos muy pequeños y las uvas cortadas a la mitad, sin semillas.
Antes de consumir la ensalada Waldorf, déjala reposar en la heladera por 30 minutos antes de servir.