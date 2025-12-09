Qué lleva la ensalada Waldorf: la receta fresca y agridulce más fácil y famosa del mundo

Símbolo de lujo, la ensalada Waldorf se hizo popular en las cocinas de restaurantes y hogares de todo el mundo. Esta receta lleva ingredientes agridulces que le dan un toque de elegancia: manzana verde, apio, repollo, nueces, mayonesa, queso azul y uvas.

Muchos chefs han agregado sus propios ingredientes para darle su sello particular a la ensalada Waldorf, como hierbas aromáticas, quesos, pasas, ananá o jamón.