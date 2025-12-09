Inicio Recetas Ensalada
Para las fiestas

Qué lleva la ensalada Waldorf: la receta fresca y agridulce más fácil y famosa del mundo

Es una ensalada agridulce que tiene casi 150 años y está entre las recetas más famosas del mundo. Es fresca y perfecta para las fiestas de fin de año

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La ensalada Waldorf es una de las recetas más famosas del mundo. 

La ensalada Waldorf es una de las recetas más famosas del mundo. 

La ensalada Waldorf es una de las recetas creadas en el siglo XIX en el Hotel Waldorf de Nueva York. Al parecer, un maitre pícaro, Oscar Tschirky, se la atribuyó junto con otras preparaciones que se servían en el lugar y publicó un libro de cocina: el primero donde figura esta comida fría.

Símbolo de lujo, la ensalada Waldorf se hizo popular en las cocinas de restaurantes y hogares de todo el mundo. Esta receta lleva ingredientes agridulces que le dan un toque de elegancia: manzana verde, apio, repollo, nueces, mayonesa, queso azul y uvas.

Muchos chefs han agregado sus propios ingredientes para darle su sello particular a la ensalada Waldorf, como hierbas aromáticas, quesos, pasas, ananá o jamón.

ensalada waldorf (1)

Receta de la ensalada Waldorf

Ingredientes:

Para la base:

  • 4 manzanas verdes
  • 4–5 tallos de apio
  • 1 taza de repollo blanco o de lechuga iceberg (opcional)
  • 1 taza de nueces picadas
  • 1 cda. de Jugo de limón

Para el aderezo cremoso:

  • 4 cdas. de mayonesa
  • 4 cdas. de crema de leche
  • 2 cdas. de Jugo de limón
  • Sal y pimienta blanca

Toque gourmet (opcional):

  • 50 g de queso azul
  • Uvas rojas sin semillas
ensalada waldorf

Cómo preparar la ensalada Waldorf: la receta, paso a paso

  1. Primero, corta las manzanas peladas y mézclalas con el jugo de limón y una pizca de sal.
  2. A continuación, agrega el apio cortado fino y sin hojas, las nueces picadas y el repollo o la lechuga.
  3. Para el aderezo, mezcla la mayonesa con la crema de leche, el jugo de limón, sal y pimienta.
  4. Vuelca la guarnición sobre la ensalada y mézclala con movimientos suaves.
  5. Para terminar, si quieres, agrega el queso azul en trocitos muy pequeños y las uvas cortadas a la mitad, sin semillas.

Antes de consumir la ensalada Waldorf, déjala reposar en la heladera por 30 minutos antes de servir.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar