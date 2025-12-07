Cómo preparar pan de queso en sartén: la receta tierna en 10 minutos y con simples ingredientes

Para degustar una verdadera exquisitez de la cocina, hay una receta que es una garantía de buen sabor y todos se deberían animar a elaborarla. La receta destacada es el pan de queso elaborado en una sartén, una preparación que es fácil de hacer y se prepara con apenas 5 ingredientes.
A diferencia de otras preparaciones, sobre todo lo que tiene que ver con panificados, este pan de queso no se hace en el horno.
El pan de queso en sartén se elabora con simples pasos y todo el mundo que lo pruebe, se dará cuenta de inmediato que es una receta para hacer seguida.
Esta delicia sobresale por que lleva ingredientes simples, se hace en una sartén y como resultado, se obtiene un pan de queso de corteza crujiente, tierno en su interior y con queso derretido en abundancia.
La reconocida cocinera Jennifer Salas Postres comparte esta riquísima receta en su canal de YouTube, donde explica cómo prepararla, con simples ingredientes y pasos muy fáciles de seguir.
Receta de pan de queso en sartén
Para elaborar esta receta, se necesitan estos ingredientes:
Ingredientes
- 250 gramos de harina común 0000
- 160 mililitros de agua
- 5 gramos de sal
- 3 gramos de levadura seca (opcional, levadura fresca)
- 8 fetas de queso
Receta de pan de queso en sartén, paso a paso
- Poner la harina en un recipiente y hacer un hueco en el medio. Sumar agua a temperatura ambiente junto con la sal. Revolver con los dedos hasta que ésta se disuelva.
- Incorporar al agua y la sal, la levadura seca y revolver suavemente hasta que se mezclen bien todos los ingredientes y se logre una masa homogénea. En caso de que se utilice levadura fresca en la receta, disolver en agua antes de agregar.
- En la mesada de la cocina o una mesa, amasar suavemente la masa hasta lograr una consistencia sedosa. Colocar el bollo de masa en un recipiente con un poco de aceite o harina. Tapar con un repasador o papel film y esperar que su tamaño se duplique.
- En mesada o una mesa, colocar harina a modo de lluvia y volcar la masa sobre ella. Mover la masa un poco para que se desgasifique y con un cuchillo, cortar en cuatro partes iguales. Estirar cada parte un poco y colocar en el centro dos lonjas de queso en fetas. Luego cerrar los extremos y que quede el lácteo en su interior, bien resguardado.
- Llevar al fuego medio una sartén y comenzar a cocinar el pan de queso. Se calcula unos 4 minutos de cada lado, procurando tapar la sartén para que el vapor también ayude a la cocción.
- Se puede incorporar diferentes ingredientes en su interior, como por ejemplo trocitos de jamón, panceta, salame, cebolla caramelizada, etc.