Cómo hacer arrollado de pollo sabrosísimo: la receta de simples pasos para compartir en familia

Si bien se puede preparar todo el año, el arrollado de pollo es una receta que se prepara mucho para estas fechas, sobre todo para Navidad y Año Nuevo. Se hace con simples ingredientes y un paso a paso muy fácil.
Por lo general, el arrollado de pollo es uno de esos platos que se sirven para las fiestas, se destacan por tener una pinta riquísima y de los que se acaban primero.
Teniendo todos los ingredientes y siguiendo el paso a paso al pie de la letra, esta receta sale exquisita y es perfecta para compartir en familia.
Para presentarlo en la mesa, el arrollado de pollo se puede servirse frío, caliente, solo o acompañado de alguna ensalada.
Una de las mejores maneras de elaborar esta receta, es de la manera que lo hace el sitio paulinacocina.net, que sale súper deliciosa.
Receta de arrollado de pollo sabrosísimo
Estos ingredientes son los que hay que conseguir para realizar la receta de arrollado de pollo:
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo
- 1 zanahoria
- 4 huevos cocidos
- 1 pimiento
- 3 rodajas de jamón cocido
- 1 taza de arvejas
- Queso rallado
- Pimentón
- Pimienta negra
- Ají molido
- Sal
Receta de arrollado de pollo, paso a paso
- Retirar la piel a las pechugas de pollo y deshuesar con mucha paciencia. La idea es que queden bien armaditas.
- Llevar el pimiento al fuego (puede ser la hornalla de la cocina) y quemarlo. Dejar enfriar y retirarle la piel. Conservar. Rallar la zanahoria y conservar.
- Llevar la pechuga de pollo deshuesada sobre una cama de papel aluminio o papel film. Condimentar por ambos lados con estos ingredientes: sal, pimienta, ají molido y pimentón.
- Comenzar a rellenar con el jamón cocido, zanahoria rallada, pimiento, arvejas, queso rallado y huevos cocidos.
- Enrollar con mucho cuidado par que no se desarme, presionar ligeramente y atar con piola.
- Colocar en una fuente con un chorrito de aceite para que no se pegue y llevar al horno por 1 hora aproximadamente. Controlar y girar para obtener un dorado perfecto por todos lados.
- Sacar del horno y dejar enfriar. Cortar en rodaja y servir solo o con una guarnición.