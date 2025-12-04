Cómo hacer una crema de ajo riquísima: la receta casera que lleva 4 ingredientes y es muy fácil de hacer

Siempre es una buena ocasión para preparar una crema saborizada para untar en un pancito, disfrutarla en una picada o aprovecharla en una comida principal. En este caso, hacer la receta de crema de ajo asado es el mejor regalo para el paladar.
Entre todos las preparaciones que se pueden picar de entrada de una comida, esta crema de ajo asado sale riquísima, se destaca porque lleva solo 4 ingredientes y por qué se prepara con un par de pasos fáciles de lograr.
Así como se puede preparar pollo en escabeche, lengua a la vinagreta o porotos en escabeche, elaborar esta receta decrema de ajo asado es una delicia gastronómica más que recomendable.
Esta receta queda más que bien, si se sigue al pie de la letra la manera de prepararla que propone el sitio poesiadelfogon.com.
Receta de crema de ajo
Para poner manos a la obra y hacer esta riquísima receta que tiene al ajo como protagonista, se necesitan estos ingredientes:
Ingredientes
- 150 gramos de manteca salada
- 2 cabezas de ajo
- Perejil y cebolla de verdeo
- Pimienta negra
Receta de crema de ajo
- El primer paso consiste en cortar la punta de las cabezas de ajo con un cuchillo. Envolver en papel de aluminio las cabezas de ajo con un poco de sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Llevar al horno precalentado 180° y hornear por unos 40 minutos. Es recomendable aprovechar la cocción de alguna otra receta para cocinar los ajos y ahorrar energía calórica.
- Una vez que termina la cocción, retirar la pulpa de los dientes de ajo, mezclarla con la manteca atemperada (temperatura ambiente) y las hierbas finamente picadas. Mezclar todo junto hasta lograr la deliciosa crema de ajo asado.
- Se recomienda servir esta receta a temperatura ambiente, para luego llevarla a la heladera para su perfecta conservación.