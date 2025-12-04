Cómo hacer una crema de ajo riquísima: la receta casera que lleva 4 ingredientes y es muy fácil de hacer

Entre todos las preparaciones que se pueden picar de entrada de una comida, esta crema de ajo asado sale riquísima, se destaca porque lleva solo 4 ingredientes y por qué se prepara con un par de pasos fáciles de lograr.

Así como se puede preparar pollo en escabeche, lengua a la vinagreta o porotos en escabeche, elaborar esta receta decrema de ajo asado es una delicia gastronómica más que recomendable.