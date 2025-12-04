Cómo preparar una Corona de hojaldre salada: la receta ideal para Navidad en 25 minutos

Esta corona de hojaldre se destaca por su delicioso relleno de ricota, espinacas y queso parmesano, una combinación que aporta suavidad, frescura y un toque salado irresistible. Es una receta accesible para cualquier nivel culinario: basta con estirar el hojaldre, distribuir el relleno y formar la clásica corona que queda perfecta tanto para servir caliente como a temperatura ambiente.

Pensada especialmente para Navidad, esta preparación no solo es deliciosa, sino también visualmente atractiva, lo que la convierte en un acierto seguro para adornar la mesa festiva. Si estás buscando recetas fáciles, elegantes y llenas de sabor, esta corona es la elección perfecta.