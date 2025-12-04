Cómo preparar una Corona de hojaldre salada: la receta ideal para Navidad en 25 minutos

Con la llegada de diciembre, muchas recetas comienzan a ganar espacio en la cocina, especialmente aquellas ideales para compartir en Navidad. Entre las preparaciones más prácticas y vistosas aparece la corona de hojaldre, una opción perfecta para sorprender en la mesa sin necesidad de complicarse la vida.
Esta corona de hojaldre se destaca por su delicioso relleno de ricota, espinacas y queso parmesano, una combinación que aporta suavidad, frescura y un toque salado irresistible. Es una receta accesible para cualquier nivel culinario: basta con estirar el hojaldre, distribuir el relleno y formar la clásica corona que queda perfecta tanto para servir caliente como a temperatura ambiente.
Pensada especialmente para Navidad, esta preparación no solo es deliciosa, sino también visualmente atractiva, lo que la convierte en un acierto seguro para adornar la mesa festiva. Si estás buscando recetas fáciles, elegantes y llenas de sabor, esta corona es la elección perfecta.
Receta de la corona de hojaldre
Ingredientes:
- 1 rollo de hojaldre redondo
- 200 g de espinacas
- 200 g de ricota de leche de vaca
- 3 tomates cherry
- 1 huevo (para pincelar)
- Sal, a gusto
- Pimienta negra, a gusto
- 2 cdas. de parmesano (opcional)
Cómo preparar la receta de la corona de hojaldre salada, paso a paso
Antes de comenzar con la receta de la corona de hojaldre, precalienta el horno a 200 °C y prepara una bandeja de horno cubierta con papel manteca. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, extiende el rollo de hojaldre sobre la mesada, manteniendo el papel vegetal que no envuelve.
- A continuación, en un bol, mezcla las espinacas hervidas y escurridas con el queso ricota, la sal y la pimienta. Agrega el queso parmesano y mezcla bien.
- Distribuye el relleno en un círculo, dejando un margen de unos 3-4 centímetros desde el borde exterior del hojaldre, formando una corona.
- Realiza cortes radiales en el centro del círculo de hojaldre, formando una estrella con 8 puntas, sin llegar al exterior.
- Dobla cada triángulo del centro hacia afuera, superponiéndolo sobre el relleno. Decora con los tomates cherry cortados por la mitad.
- Pincela la corona de hojaldre con huevo batido para darle un acabado dorado y hornea durante 25 minutos o hasta que quede crujiente.