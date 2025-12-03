En el auge de las recetas saludables, los scones keto se consolidan como una opción ideal para quienes buscan preparaciones simples, sin harinas refinadas ni azúcares añadidos. Dentro de la dieta cetogénica, estos bocados aportan grasas saludables y tienen un bajo nivel de carbohidratos, lo que los convierte en una alternativa ideal para mantener la saciedad sin abandonar la alimentación saludable.
Cómo preparar scones keto: la receta saludable de la dieta cetogénica sin harina ni azúcar y en 15 minutos
Los scones keto son esponjosos y están llenos de sabor. Son una de las recetas más prácticas de la dieta cetogénica para disfrutar snacks saludables sin harina
Fáciles, versátiles y nutritivos, los scones keto se posicionan como una de las recetas más prácticas para sumar a desayunos, meriendas o snacks rápidos. Su textura suave y su sabor equilibrado los vuelven una excelente elección tanto para quienes siguen una dieta cetogénica estricta como para quienes simplemente desean incorporar opciones más naturales y bajas en carbohidratos.
Receta de scones keto sin jarina ni azúcar
Esta receta rinde 10 scones y no lleva harinas refinadas ni azúcares. ¿Qué necesitas?
- 1 taza de harina de almendras
- 1/4 taza de harina de coco
- 1/2 cdta. de sal marina
- 1/2 cdta. de polvo para hornear
- 30 g de manteca derretida
- 1 huevo
- 1/4 taza de leche
- 2 cdas. de estevia
- Unas gotas de extracto de vainilla
Versión salada: sumar queso rallado, orégano, romero y omitir el edulcorante.
Versión dulce: agregar arándanos, chispas de chocolate o acompañar con mermelada sin azúcar.
Cómo preparar la receta de scones keto: el paso a paso simple
- Para comenzar, en un bol, mezcla todos los ingredientes líquidos.
- En un recipiente aparte, une los secos. Luego, integra ambas preparaciones hasta logra runa masa uniforme.
- A continuación, toma la masa y forma bolitas, que luego aplastarás. Otra opción es estirar la masa y cortar las porciones con un cortante redondo.
- Para terminar, lleva los scones keto al horno moderado durante 15 minutos y listo.
Estos scones keto se preparan en minutos y aportan mucha nutrición. Son una alternativa práctica y saludable para quienes quieren comer rico sin invertir demasiado tiempo en la cocina.