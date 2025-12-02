Cómo hacer un Postre de limón sin horno: la receta rápida y fresca para combatir el calor

El postre de limón es una de las recetas cítricas y frescas para disfrutar en verano. Se trata de una tarta sin horno que tiene una textura cremosa y aireada, y es súper refrescante para refrescar el cuerpo después del almuerzo o en la merienda.
Es una especie de mousse ligera de limón, queso crema y gelatina distribuida sobre una capa compacta de galletas trituradas. En su cobertura, puede llevar ralladura de limón o una ganache de gelatina y limón, que le da un toque extra a la receta.
Si estás buscando un postre perfecto para una comida o cena con invitados, ya lo encontraste. La tarta de limón tiene un sabroso toque cítrico que combina con el dulzor de su base.
Recetas: ingredientes para hacer un postre de limón
Ingredientes:
- 5 hojas de gelatina sin sabor
- 150 g de galletas tipo maría
- 75 g de manteca a temperatura ambiente
- 400 g de crema para batir
- 75 g de azúcar
- 400 g de queso crema
- 100 ml de jugo de limón
Para la cobertura (opcional):
- 1 hoja de gelatina
- 15 ml de agua
- 30 g de azúcar
- 60 ml de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
Cómo hacer la receta del postre de limón sin horno
- Primero, hidrata la gelatina en un recipiente y coloca 1 hoja en otro recipiente con agua fría por 10 minutos. Mientras tanto, forra un molde con papel manteca.
- Tritura las galletas en la procesadora o en una bolsa y pasando el rodillo por encima. Mezcla con la manteca y reparte la preparación en la base del molde. Aplana con un vaso y reserva en la heladera.
- En una olla al fuego, mezcla la crema para batir con azúcar y lleva a ebullición por 3 minutos, removiendo constantemente. Retira del fuego y agrega la gelatina hidratada escurrida. Deja reposar 15 minutos.
- Pasado ese tiempo, suma el queso crema y bate bien. Además, agrega el jugo de limón de a poco y bate mientras tanto.
- Coloca la mezcla de limón sobre el molde con las galletas y reserva por 2 horas en la heladera hasta que esté cuajada.
- Un rato antes de sacarla, prepara la cobertura. Para eso, calienta agua junto con azúcar y jugo de limón, removiendo bien. Cuando llegue a ebullición, escurre la gelatina hidratada e integra a la preparación. Deja enfriar 5 minutos.
- Saca el postre de limón de la heladera y coloca la cobertura por encima con ahí de una espátula para que quede uniforme. Luego, reparte la ralladura de limón por encima y reserva nuestra en la heladera por 2 horas. Desmolda y sirve.