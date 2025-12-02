Cómo hacer un Postre de limón sin horno: la receta rápida y fresca para combatir el calor

Es una especie de mousse ligera de limón, queso crema y gelatina distribuida sobre una capa compacta de galletas trituradas. En su cobertura, puede llevar ralladura de limón o una ganache de gelatina y limón, que le da un toque extra a la receta.

Si estás buscando un postre perfecto para una comida o cena con invitados, ya lo encontraste. La tarta de limón tiene un sabroso toque cítrico que combina con el dulzor de su base.