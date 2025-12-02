Inicio Recetas limón
Fresco y fácil

Cómo hacer un Postre de limón sin horno: la receta rápida y fresca para combatir el calor

Te dejamos una de las mejores recetas refrescantes para el verano: el postre de limón cremoso y cítrico que sorprende a todos

Antonella Prandina
El postre de limón es una receta fresca, fácil y sin horno para disfrutar en verano.

El postre de limón es una receta fresca, fácil y sin horno para disfrutar en verano.

El postre de limón es una de las recetas cítricas y frescas para disfrutar en verano. Se trata de una tarta sin horno que tiene una textura cremosa y aireada, y es súper refrescante para refrescar el cuerpo después del almuerzo o en la merienda.

Es una especie de mousse ligera de limón, queso crema y gelatina distribuida sobre una capa compacta de galletas trituradas. En su cobertura, puede llevar ralladura de limón o una ganache de gelatina y limón, que le da un toque extra a la receta.

Si estás buscando un postre perfecto para una comida o cena con invitados, ya lo encontraste. La tarta de limón tiene un sabroso toque cítrico que combina con el dulzor de su base.

Receta tarta de limón (1).png
El postre de limón es una de las recetas más frescas para el verano: se prepara en pocos pasos y sin horno.

El postre de limón es una de las recetas más frescas para el verano: se prepara en pocos pasos y sin horno.

Recetas: ingredientes para hacer un postre de limón

Ingredientes:

  • 5 hojas de gelatina sin sabor
  • 150 g de galletas tipo maría
  • 75 g de manteca a temperatura ambiente
  • 400 g de crema para batir
  • 75 g de azúcar
  • 400 g de queso crema
  • 100 ml de jugo de limón

Para la cobertura (opcional):

  • 1 hoja de gelatina
  • 15 ml de agua
  • 30 g de azúcar
  • 60 ml de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón
Receta tarta de limón .png
El postre de limón sin horno es ideal para combatir el calor.

El postre de limón sin horno es ideal para combatir el calor.

Cómo hacer la receta del postre de limón sin horno

  1. Primero, hidrata la gelatina en un recipiente y coloca 1 hoja en otro recipiente con agua fría por 10 minutos. Mientras tanto, forra un molde con papel manteca.
  2. Tritura las galletas en la procesadora o en una bolsa y pasando el rodillo por encima. Mezcla con la manteca y reparte la preparación en la base del molde. Aplana con un vaso y reserva en la heladera.
  3. En una olla al fuego, mezcla la crema para batir con azúcar y lleva a ebullición por 3 minutos, removiendo constantemente. Retira del fuego y agrega la gelatina hidratada escurrida. Deja reposar 15 minutos.
  4. Pasado ese tiempo, suma el queso crema y bate bien. Además, agrega el jugo de limón de a poco y bate mientras tanto.
  5. Coloca la mezcla de limón sobre el molde con las galletas y reserva por 2 horas en la heladera hasta que esté cuajada.
  6. Un rato antes de sacarla, prepara la cobertura. Para eso, calienta agua junto con azúcar y jugo de limón, removiendo bien. Cuando llegue a ebullición, escurre la gelatina hidratada e integra a la preparación. Deja enfriar 5 minutos.
  7. Saca el postre de limón de la heladera y coloca la cobertura por encima con ahí de una espátula para que quede uniforme. Luego, reparte la ralladura de limón por encima y reserva nuestra en la heladera por 2 horas. Desmolda y sirve.

