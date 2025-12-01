Qué lleva la salsa Alfredo y cómo prepararla en casa: la receta italiana con queso parmesano y en 7 minutos

Con el paso del tiempo, esta receta de salsa Alfredo fue incorporando variantes, como sumar un roux de harina y manteca para obtener una consistencia aún más densa. Aun así, el toque distintivo sigue siendo el queso parmesano, un ingrediente infaltable que potencia el sabor.

Hoy, la salsa Alfredo forma parte de las recetas más populares para realzar pastas, ya que puede condimentarse con distintas hierbas y adaptarse al gusto de cada persona. Lo esencial: siempre incluir queso parmesano para lograr su perfil tradicional y auténtico.