Qué lleva la salsa Alfredo y cómo prepararla en casa: la receta italiana con queso parmesano y en 7 minutos

La salsa Alfredo es una de las recetas italianas más fáciles y versátiles para acompañar cualquier tipo de pastas. Su textura cremosa se logra gracias a una combinación clásica de manteca, crema de leche y queso parmesano, ingredientes que la convierten en un aderezo espeso y lleno de sabor.
Con el paso del tiempo, esta receta de salsa Alfredo fue incorporando variantes, como sumar un roux de harina y manteca para obtener una consistencia aún más densa. Aun así, el toque distintivo sigue siendo el queso parmesano, un ingrediente infaltable que potencia el sabor.
Hoy, la salsa Alfredo forma parte de las recetas más populares para realzar pastas, ya que puede condimentarse con distintas hierbas y adaptarse al gusto de cada persona. Lo esencial: siempre incluir queso parmesano para lograr su perfil tradicional y auténtico.
Recetas: qué lleva la salsa Alfredo para acompañar pastas
La receta original de la salsa Alfredo es muy sencilla y solo lleva 3 ingredientes: queso parmesano, manteca y agua de la cocción. Te dejamos una opción más sabrosa y cremosa.
Ingredientes:
- 1/4 taza de manteca
- 1 taza de crema de leche
- 1 diente de ajo machacado
- 1 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1/4 taza de perejil fresco
Trucos para una salsa Alfredo cremosa:
- Puedes reemplazar el queso parmesano por gruyere o fontina, que se derriten mejor.
- La pimienta y las hierbas frescas saborizan aún más la salsa Alfredo.
- Puedes preparar las pastas con la salsa en una fuente y llevar al horno para gratinar.
- La salsa Alfredo queda riquísima con zucchinis, espinacas o espárragos cocidos.
Cómo preparar la receta de la salsa Alfredo, un clásico italiano
- Primero, derrite la manteca en una olla mediana a fuego medio-bajo. Luego, agrega la crema de leche y cocina a fuego lento durante 5 minutos.
- A continuación, agrega el ajo machacado y el queso parmesano rallado y mezcla con una cuchara, haciendo movimientos rápidos.
- Para finalizar, agrega el perejil picado, retira del fuego y sirve la salsa Alfredo sobre las pastas cocidas de tu preferencia.
Con esta receta de salsa Alfredo ya tienes una opción cremosa y versátil para acompañar todo tipo de platos. Su textura suave realza pastas, carnes, pescados, mariscos y pollo, convirtiéndola en una preparación infaltable en la cocina.
Si bien el fettuccini es la pasta que mejor combina con esta salsa, también puedes usarla con tallarines, moñitos o cualquier variedad que prefieras, logrando siempre un resultado sabroso y equilibrado.