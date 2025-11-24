Inicio Recetas Salsa
Salsa boscaiola: el secreto italiano de 8 ingredientes que cambia por completo tus pastas

La salsa boscaiola es una de las recetas italianas más sabrosas: cremosa, llena de hongos y panceta, ideal para darle un sabor irresistible a tus pastas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Salsa boscariola, la receta de la guarnición para pastas. 

En la cocina italiana, la salsa boscaiola es una de esas recetas clásicas que evocan el aroma del bosque y los sabores intensos de los hongos. Originaria del norte de Italia, especialmente de zonas como Toscana y Romaña, esta preparación se hizo famosa por su combinación rústica y reconfortante.

Conocida como la salsa del leñador, la boscaiola destaca entre las recetas tradicionales gracias a su mezcla cremosa de hongos, panceta o jamón crudo, un toque de crema y un chorrito de vino blanco. El resultado es una guarnición sabrosa, profunda y perfecta para acompañar pastas de todo tipo.

Recetas: salsa boscaiola italiana

Ingredientes:

  • 300 g de champiñones
  • 100 g de panceta o jamón crudo
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 200 ml de crema de leche
  • 100 ml de vino blanco
  • 2 cdas. de aceite de oliva
  • Sal, pimienta negra y perejil
Cómo preparar la receta de la salsa boscaiola, paso a paso

  1. Primero, limpia los hongos y córtalos en láminas. En una sartén, calienta el aceite de oliva y dora la panceta hasta que quede crocante.
  2. A continuación, agrega la cebolla picada y el ajo y cocina hasta que estén transparentes. Incorpora los hongos y saltea hasta que eliminen el agua y se doren.
  3. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Agrega la crema de leche, salpimienta y cocina por unos minutos hasta que la salsa espese.
  4. Sirve la salsa boscariola caliente sobre la pasta fresca y espolvorea con perejil picado y queso rallado.

La salsa boscaiola combina a la perfección con pastas largas como fettuccine o tagliatelle, pero también realza platos con ñoquis, pollo salteado o incluso arroz cremoso.

Su textura suave y su aroma a hongos la convierten en una opción versátil y deliciosa para sumar a tus recetas favoritas y disfrutar de un toque auténticamente italiano.

