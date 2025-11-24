Salsa boscaiola: el secreto italiano de 8 ingredientes que cambia por completo tus pastas

300 g de champiñones

100 g de panceta o jamón crudo

1 cebolla

1 diente de ajo

200 ml de crema de leche

100 ml de vino blanco

2 cdas. de aceite de oliva

Sal, pimienta negra y perejil

salsa boscaiola (2)

Cómo preparar la receta de la salsa boscaiola, paso a paso

Primero, limpia los hongos y córtalos en láminas. En una sartén, calienta el aceite de oliva y dora la panceta hasta que quede crocante. A continuación, agrega la cebolla picada y el ajo y cocina hasta que estén transparentes. Incorpora los hongos y saltea hasta que eliminen el agua y se doren. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Agrega la crema de leche, salpimienta y cocina por unos minutos hasta que la salsa espese. Sirve la salsa boscariola caliente sobre la pasta fresca y espolvorea con perejil picado y queso rallado.

La salsa boscaiola combina a la perfección con pastas largas como fettuccine o tagliatelle, pero también realza platos con ñoquis, pollo salteado o incluso arroz cremoso.

Su textura suave y su aroma a hongos la convierten en una opción versátil y deliciosa para sumar a tus recetas favoritas y disfrutar de un toque auténticamente italiano.