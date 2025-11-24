El calor extremo con temperaturas por encima del promedio normal para el mes de noviembre es lo que destaca para esta semana el pronóstico del tiempo. Hacia las noches podrían registrarse algunas tormentas aisladas en sectores de Mendoza. El fin de semana llegaría el alivio.
El pronóstico del tiempo llega con alerta amarilla por temperaturas extremas con posibles tormentas
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo destacó a Radio Nihuil que esta semana estará marcada por las temperaturas extremas que se registrarán en Mendoza, con marcas que están por encima del promedio para este mes.
Para este lunes se espera una máxima de 36 grados para el Gran Mendoza con viento del norte, pero rige una alerta amarilla por temperaturas extremas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la Zona Este y el sur de la provincia, donde el termómetro podría trepar a los 37 o 38 grados de máxima.
La especialista detalló que esto significa que son temperaturas peligrosas para los niños y los mayores de 65 años, y recomendó hidratarse bien, evitar estar al sol en las horas pico y vestirse con ropa liviana y clara.
Pronóstico del tiempo para una semana muy calurosa
Elizabeth Naranjo Tamayo agregó que para este lunes existe la probabilidad de tormentas aisladas en el noroeste de la provincia en zonas cercanas a la precordillera hacia la tarde noche.
La meteoróloga agregó que este calor extremo se mantendrá por lo menos hasta el viernes, aunque el miércoles se espera un pulso del sur que traerá tormentas para el sur, el Valle de Uco, el este y el Gran Mendoza.
El otro frente se espera para el viernes y sábado, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura. Según el pronóstico del tiempo, esto se sentirá mucho más el domingo para cuando las temperaturas serán entre 15 grados de mínima y 22 grados de máxima.