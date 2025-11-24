El pronóstico del tiempo llega con alerta amarilla por temperaturas extremas con posibles tormentas

La especialista detalló que esto significa que son temperaturas peligrosas para los niños y los mayores de 65 años, y recomendó hidratarse bien, evitar estar al sol en las horas pico y vestirse con ropa liviana y clara.

Pronóstico del tiempo para una semana muy calurosa

Elizabeth Naranjo Tamayo agregó que para este lunes existe la probabilidad de tormentas aisladas en el noroeste de la provincia en zonas cercanas a la precordillera hacia la tarde noche.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (10).jpeg El pronóstico del tiempo anticipó lluvias y tormentas, especialmente para el miércoles. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La meteoróloga agregó que este calor extremo se mantendrá por lo menos hasta el viernes, aunque el miércoles se espera un pulso del sur que traerá tormentas para el sur, el Valle de Uco, el este y el Gran Mendoza.

El otro frente se espera para el viernes y sábado, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura. Según el pronóstico del tiempo, esto se sentirá mucho más el domingo para cuando las temperaturas serán entre 15 grados de mínima y 22 grados de máxima.