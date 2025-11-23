Un hombre fue atropellado por su propio camión y murió

Aunque el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, murió horas más tarde producto de las graves heridas.

De acuerdo a lo que aportaron los testigos, el camión estaba en marcha frente a la casa de la víctima, quien estaba preparándose para iniciar su jornada laboral, cuando comenzó a deslizarse por la pendiente.

camion2 Tragedia. Un camión se deslizó y atropelló a su dueño y falleció en Comodoro Rivadavia.

El hombre habría intentado subirse al camión para frenarlo, pero terminó siendo embestido por la pesada unidad.

Luego de atropellar al conductor, el camión siguió desplazándose varios metros sin control hasta chocar contra el nicho de gas de una casa, lo que provocó una fuga.

Por esta situación, se desplegó un operativo en la zona y se cortó el suministro del fluido por unas horas hasta que la situación pudo ser controlada.

La investigación policial intentará determinar cómo se produjo el desplazamiento del camión y si hubo fallas mecánicas o alguna otra circunstancia que provocó la tragedia.

Fuente: clarin.com