Por qué algunos hombres se dejan la uña del dedo meñique larga  y qué significa

En distintas partes del mundo, especialmente en América Latina, Asia y África, es común encontrar a algunos hombres que se dejan crecer la uña del dedo meñique. Aunque puede parecer un detalle estético, esta práctica tiene diversas interpretaciones culturales, sociales e históricas que explican su origen y su significado.
Lo cierto es que cuando en países como Argentina vemos un hombre con la uña del meñique larga, solemos creer que es para algo asqueroso. ¡Sí! Como para sacarse los mocos de la nariz o la cera de la oreja. Pero esto es más bien moderno, porque se trata de una práctica milenaria, pero con otros orígenes.
Qué significa que un hombre se deje crecer la uña del dedo meñique
Históricamente, las uñas largas, sobre todo las del meñique, eran símbolo de riqueza y estatus. En países como China o India, dejarla crecer era una señal de estatus. Quienes no realizaban trabajos manuales podían permitirse tener uñas largas sin que se rompieran.
Por eso, la uña larga se transformó en un indicador de clase social, asociado a una vida de lujo y comodidad, libre de las exigencias físicas que podían quebrar las uñas largas.
En varias culturas asiáticas se cree que atrae la buena fortuna. Los habitantes de estas regiones suelen dejarse crecer la uña del meñique más allá de la articulación más cercana a la yema del dedo, pensando que les traerá suerte y energía positiva.
Otra interpretación popular indica que algunos músicos, como los guitarristas o intérpretes de instrumentos de cuerda tradicionales, dejan la uña del meñique un poco más larga para utilizarla como “púa natural”. En este caso, su significado no es cultural sino práctico.
En ciertos contextos urbanos, especialmente en los años 70 y 80, la uña del meñique larga fue una forma de expresar estilo propio o rebeldía. Algunos hombres la usaban como un símbolo estético relacionado con movimientos contraculturales.
Otra explicación, aunque menos probable, es que la uña del meñique larga se utiliza para manipular ciertos tipos de drogas. Si bien este uso existió en algunos grupos, hoy es más un estereotipo que una práctica real. La mayoría de las personas que llevan la uña así no lo hacen por este motivo.