Un hombre sobrevivió a la mordida de un tiburón en la cara: "Me perdonó la vida"

Mauricio Hoyos dice que aún recuerda vívidamente la presión que sintió sobre su cráneo cuando estuvo atrapado en las fauces de un tiburón de más de 3 metros de longitud.

El animal se le había lanzado encima a una velocidad sorprendente, dándole apenas el tiempo suficiente para agachar la cabeza y proteger su yugular.

"Cuando cerró su boca, sentí la presión de la mordida y, luego de lo que creo fue un segundo, abrió la boca y me dejó ir", le contó Hoyos a BBC Mundo desde su casa en La Paz, Baja California (México), después de más de un mes de recuperación tras el incidente.

"La verdad es que mi evolución ha sido increíble", dice con una gran sonrisa. "De hecho, me dieron el alta y ya tengo viaje para bucear el 14 de noviembre".

Esto se debe a que, para Hoyos, lo que ocurrió ese día en las aguas de la Isla del Coco, en Costa Rica, es el comportamiento normal de un animal que se sintió amenazado y vio la necesidad de defenderse.

"En este caso, esta mordida fue como la de los perros. ¿Has visto que los perros, cuando otro se le acerca mucho, le marca la mordida? No lo lastima, pero con eso el otro perro se tranquiliza", contó el biólogo sobre su incidente.

"No sé si esta hembra de tiburón estaba embarazada, puede que tuviera crías adentro. Entonces imagínate, no solo te estás protegiendo a ti, sino también a tu progenie", relató.

Fuente: bbc.com