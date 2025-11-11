Estados Unidos confirmó que Milei activó el swap con el Tesoro norteamericano

bessent trump milei Confirmaron que Javier Milei solicitó poner en funcionamiento “una pequeña parte” del acuerdo bilateral (swap) con Estados Unidos.

Especulaciones sobre el uso del swap

También se especula que parte de esos fondos se habrían destinado a cubrir vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.

Scott Bessent brindó los detalles durante una entrevista con la cadena MSNBC, donde confirmó que “una parte del swap ya se activó” y añadió: “Obtuvimos ganancias con ello”. En ese marco, explicó que Estados Unidos utilizó su hoja de balance para ayudar a estabilizar la economía argentina.

Según Ámbito Financiero, el balance semanal del BCRA sugirió que el Tesoro estadounidense podría haber vendido letras en pesos que mantenía en cartera, lo que apuntalaría la hipótesis de la activación del swap.

Desde Washington, el Tesoro habría intervenido directamente en el mercado de cambios argentino en varias oportunidades recientes, comprando pesos para contener la volatilidad previa a las elecciones de medio término.

En la previa, el mercado local seguía con atención el nivel de las reservas netas del Banco Central, que según estimaciones privadas habrían caído a unos US$12.000 millones negativos, lo que refuerza las sospechas de que el swap con el Tesoro norteamericano se utilizó para compensar la venta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) durante ese período.