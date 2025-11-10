Estados Unidos quedó cerca de tener Presupuesto Federal para salir de la parálisis

Según la plataforma FlightAware, el impacto en el sector aéreo se intensificó en los últimos días: solo para este lunes se registraron más de 1.400 vuelos cancelados y cientos de demoras, mientras que el domingo fue el peor día desde el inicio del conflicto, con unas 3.000 cancelaciones y más de 10.000 retrasos.

Vuelos cancelados Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos llegó a un acuerdo

El proyecto aprobado por la Cámara Alta —con 60 votos a favor y 40 en contra— contempla la financiación de la mayoría de las agencias federales a los niveles actuales hasta el 30 de enero, y fondos anuales para el Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos de Veteranos, los proyectos de construcción militar y las operaciones del Congreso.

Además, el paquete garantiza la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que había quedado en riesgo por la prolongada parálisis del Gobierno.

Como parte del acuerdo con la oposición, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, prometió convocar antes de mediados de diciembre una votación para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), que vencen a fin de año.

Tras la votación procedimental que permitió superar el obstruccionismo legislativo, se espera que el Senado apruebe el paquete en la votación final y lo envíe luego a la Cámara de Representantes. De ser aprobado, el proyecto será remitido al presidente Donald Trump para su promulgación.